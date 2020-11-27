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海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
交通部運輸研究所公布報告，台東南迴公路南興段現灘岸寬度僅存約50公尺，面臨海浪侵蝕危機。記者尤聰光／攝影
交通部運輸研究所公布報告，台東南迴公路南興段現灘岸寬度僅存約50公尺，面臨海浪侵蝕危機。記者尤聰光／攝影

交通部運輸研究所公布報告，台東南迴公路南興段現灘岸寬度僅存約50公尺，面臨海浪侵蝕危機，立委劉櫂豪日前要求交通部研擬南迴海浪侵蝕對策。公路總局許鉦漳承諾年底提出南迴公路南興段評估報告。

許鉦漳表示，近年有持續在南迴公路嚴重路段包括多良、大竹、南興採取養灘或建置消波塊、人造突提等措施來預防浪襲及減緩海岸流失，對最嚴重的南興路段最快年底將提出評估報告。

劉櫂豪說，政府努力執行各項重大交通建設，過去如台九線南迴段拓寬也帶來許多便利，但也面臨大自然嚴峻挑戰。根據交通部運輸研究所公布報告，南迴公路海岸線2005至2017年共12年間即退縮10公尺，現灘岸寬度僅存約50公尺，水利署亦統計花東海岸平均年侵蝕率達4公尺，東部沿岸公路受海岸侵蝕問題相當嚴重。

他強調，運研所近年都有針對台九線南迴段受海浪影響問題進行調查研究，公路總局應納入政策考量，不應以「無立即危險」作為考量標準，而是應放寬考量未來50年的公路安全，盡速提出對策方案因應。

長期研究東部海岸線變化的國立台灣海洋大學校長許泰文發現，2006年之前的50年間，台東縣海岸退縮100至300公尺，且不斷持續中，加上全球暖化、海平面上升，南迴公路臨海路段被海浪侵蝕愈來愈嚴重。

據了解，近5年來浪擊公路情況加劇，尤其遇到颱風引來長浪，多良、大竹、南興等臨海路段，因海浪衝擊導致路基流失掏空，多次也因海浪打上路面而封閉。

南迴公路面臨海浪侵蝕危機，立委劉櫂豪日前要求交通部研擬南迴海浪侵蝕對策。記者尤聰光／翻攝
南迴公路面臨海浪侵蝕危機，立委劉櫂豪日前要求交通部研擬南迴海浪侵蝕對策。記者尤聰光／翻攝

南迴公路 劉櫂豪 台東

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