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龜山島要封島了 冬眠前邀您共同撒下原生百合種子
龜山島上遍野的台灣原生種百合花及鐵砲百合花，形成特殊美景，其栽培是採用種子下去播種，育成後開花。龜山島將於11月30日（下周一）封島，東北角國家風景區管理處趁封島前，訂28日舉辦原生百合培育活動，邀請當天上午登島的遊客體驗撒種之樂。
每年的4月到6月龜山島原生種百合開花，鐵砲百合純白、台灣百合外有著特殊酒紅色條紋，由於少了人為干擾，春天盛開的大片白色花海，讓遊客讚嘆不已。
龜山島的原生百合是如何培育出來？這種大規模的花海可不是用高成本的球根栽培，而是用自己的種子下去繁殖。龜山島駐警隊長許源豊表示，原生百合花培育的過程並不容易，每年花期結束後，需等待已授粉的果實乾枯，收集其種子冷藏，直到入冬低溫多雨時進行播種，如果順利的話，隔年就可以看到成果。
11月30日龜山島封島之後，禁止遊客前往，整座島幾乎就進入冬眠狀況，直到隔年3月再開號登島。
趁封島前，台灣原生百合播種活動預計28日上午10點舉行，東北角將會邀請當天登島的遊客共同把種子撒在百合園區。管理處處長陳美秀表示，永續發展及生態旅遊是觀光趨勢，管理處以推動「優質、生態、安全、人性、友善」的旅遊環境為目標，希望透過大家的雙手幫助百合花生長，增進遊客對永續生態旅遊環境的認識。
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