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台東縣政府今發表雙語書《Hi臺東》

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天發表雙語旅遊專書《Hi臺東》。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴今天發表雙語旅遊專書《Hi臺東》。圖／縣府提供

台東縣政府今天發表雙語旅遊專書《Hi臺東》，中英文對照，採散文式筆風以山香、海味、人文、藝術為主題，在疫情解封前向國際旅人發出邀請，期望未來國境解封後首選台東出遊，未來可在縣內旅客服務中心等地免費提供民眾索閱。

發表會今天下午在台東故事館舉行，縣長饒慶鈴、副縣長王志輝都出席，定居台東的美國明尼蘇達州歌手Paul Lawrence以吉他開唱，點出台東的特色。現場來賓在台東旅遊地圖選出最愛景點，饒選擇蘭嶼。

饒慶鈴說，坊間有很多書籍推廣台東旅遊，《Hi臺東》和坊間旅遊指南不一樣，是一本「旅遊陪伴書」。到台東旅遊不需要安排行程，而是好好享受大自然的療癒，享受人文風景，讓步調慢下來。

國際發展及計畫處長曹劍秋說，台東近年來不斷朝國際化發展，打造國際友善環境，希望吸引更多國際旅人到台東。《Hi臺東》圖文並茂，中英文對照，以在地人角度帶領國際讀者遊台東，日後將在旅客服務中心、火車站及圖書館及旅宿單位供民眾免費索閱。

台東 饒慶鈴

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