打破疫情隔閡 花蓮市、日盛岡市同步視訊慶祝締盟周年

日本岩手縣盛岡市山車踩街有300多年歷史，曾4度來到花蓮，去年與花蓮市締結友好城市。兩地慶祝締盟周年，突破新冠肺炎疫情的隔閡，今天以同步視訊方式，為締盟周年裝置藝術揭幕，花蓮市長魏嘉賢、盛岡市長谷藤裕明透過螢幕相互問好關懷，用深厚友誼拉近彼此距離。

市公所為締盟周年委託藝術家黃裕榮、李培道設計的紀念意象裝置藝術，設在明義國小後方的水牛公園，名稱叫「倆相好」，以兩個分別是白色和不鏽鋼的人形，勾勒出擁抱的雕塑體態，代表花蓮市擁抱世界各地的友善意象。

今天上午10時揭幕，盛岡市同時在當地的歷史文化館透過直播視訊全程觀看，揭幕時，兩地觀禮貴賓們，同時發出熱烈的掌聲。

市長魏嘉賢說，兩地情誼透過美侖飯店董事長王振銘生前牽線，20年前就已搭起友誼橋梁，更在去年11月進一步締結友好城市。他上任後，也兩度受邀到盛岡市訪問，也參加盛岡市最具代表性的山車秋季祭典，感受到當地豐厚的文化底蘊。

隨後盛岡市長谷藤裕明、市議會議長遠藤政幸等人，也透過鏡頭向花蓮問好。谷藤裕明說，新冠疫情籠罩下，他們收到花蓮市跨海贈送的手工皂、防護面罩及醫療用口罩時，感受到無比溫暖和最深厚的情誼。