花蓮東華大橋單線封閉 工務段拚春節前完工

花蓮東華大橋是連接吉安鄉與壽豐鄉的橋梁，為整修並更換橡膠支承墊，公路總局第四區養護工程處花蓮工務段封閉南下車道，改為單線雙向通行，工程將持續施作至明年1月底，希望能在春節連假前完工，提供用路人更安全的路。

花蓮工務段長吳進祥表示，台11丙線0k+547 （東華大橋）現正進行橋梁支承墊整修工程，南下車道車輛改道至北上車道，維持單線雙向通行，用路人行經施工路段，請依現場指示及交管人員指揮通行，並注意車前路況。

吳進祥說，東華大橋支承墊年年久未更換，上次更換已經是18年前，為維護用路人安全，封閉車道整修橋梁支承墊，也定期做橋梁檢查，南下車道做好後，就會換北上車道。他強調，現在的工程技術更進步，橡膠支承墊設計與規範標準也更嚴格，一定會讓橋梁更穩固。

有民眾反映，東華大橋路面顛簸，路非常不平，吳進祥回應，已收到民眾意見，會再向上呈報，研擬規畫是否要重鋪柏油。