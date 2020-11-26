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宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思
占地約27公頃的宜蘭運動公園，兼具運動、遊憩，是宜蘭市最大型的公共空間，宜運為前縣長陳定南任內完成規劃、興建，今陳定南教育基金會曝光設計巧思，原來是參考美國林肯紀念館景觀為例，比較兩地空拍圖，中軸道形象相似，成為宜運的隱藏小彩蛋。
宜蘭運動公園設有體育館、運動中心、田徑場，以及大面積草皮，中軸道兩側種滿黑板樹，因綠地廣，成為宜蘭縣舉辦大型活動的主要場地，宜運可以野餐、放風箏，也是宜蘭市民重要的休閒場所。
陳定南教育基金會說，宜蘭縣有宜蘭、羅東兩座運動公園，都是陳定南縣長任內投入心力全力推共，當年宜運定位在體育設施為主，溪南的羅東運動公園相反，以提供民眾一個休閒的公園為主，但附設有運動設施，兩座公園造景風格，就能體現出兩處的定位。
陳定南教育基金會在官方粉絲頁放上宜運空拍圖，公園以中軸道為中心，兩旁種滿綠色植物，西側則以運動設施為主，呈現對比排列，基金會還放上美國華盛頓特區的林肯紀念館空拍圖，揭曉原來宜運是參考林肯紀念館周邊景觀來設計。
陳定南教育基金會說，當年台灣公園不流行鋪設大草皮，但陳定南認為國外公園有大草皮讓民眾在其中休憩，是非常好的設計，因此才會參考林肯紀念館；即使放到現在，比較兩地公園整體形象，還真的有類似美國林肯紀念館的廊柱與長方形大水池的元素在其中。
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