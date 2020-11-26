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花蓮溪口划立槳、飆沙灘車 鳥友憂驚擾珍稀白額雁
入冬後，花蓮溪出海口近日愈來愈多冬候鳥過境棲息，包括花蓮少見的白額雁。鳥友發現，有沙灘車在附近載客狂飆，引擎聲轟隆隆，或是民眾划立槳接近候鳥，擔心嚇走珍稀鳥類。縣府建設處表示，花蓮溪出海口前年已公告為國家級重要濕地，汽機車未經申請都不可以駛入，縣府會加強巡查，若發現違規行為，可依濕地保育法開罰，提醒民眾切勿觸法。
花蓮溪出海口列為國家級重要濕地，範圍約247公頃，在吉安、壽豐鄉內，是重要的野鳥棲息環境，也是賞鳥據點，曾出現過多種稀有鳥類，包含黑面琵鷺、捲羽鵜鶘、白額雁、大杓鷸等。
近日鳥友發現俗名花斑、明斑、大雁，在台灣鳥類網路圖鑑被歸類為稀有的冬候鳥的白額雁現蹤，整群共5隻，在沙洲、水面嬉遊。鳥友聞訊趕往賞鳥，卻發現，在白額雁棲息的對岸，有好幾台沙灘車狂飆，引擎發出轟隆隆的巨響，恐怕會驚擾白額雁。
縣府建設處近日接獲民眾反映，發現溪口有民眾在水面划立槳，可能驚擾白額雁等稀有冬候鳥，也有沙灘車載客營利，呼籲民眾避免騷擾野生動物。
建設處表示，花蓮溪口僅允許符合生態永續觀念的生態旅遊，或是重要濕地畫設前的既有民生漁業行為，且重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物，沙灘車載客已違反相關規定，有觸法之虞。
建設處指出，沙灘車在花蓮溪口載客營利，屬於違規行為，近期將會加強巡護與執法。依據「濕地保育法」第15條、第23條、第35條規範，重要濕地範圍內騷擾野生動物或未經申請允許之營利行為，恐遭罰款最高150萬元，提醒民眾多加注意，切勿觸法。
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