快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮溪口划立槳、飆沙灘車　鳥友憂驚擾珍稀白額雁

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮溪口有沙灘車載客狂飆，縣府表示已違反濕地保育法，將加強巡查，最高可罰150萬元。圖／民眾提供
花蓮溪口有沙灘車載客狂飆，縣府表示已違反濕地保育法，將加強巡查，最高可罰150萬元。圖／民眾提供

入冬後，花蓮溪出海口近日愈來愈多冬候鳥過境棲息，包括花蓮少見的白額雁。鳥友發現，有沙灘車在附近載客狂飆，引擎聲轟隆隆，或是民眾划立槳接近候鳥，擔心嚇走珍稀鳥類。縣府建設處表示，花蓮溪出海口前年已公告為國家級重要濕地，汽機車未經申請都不可以駛入，縣府會加強巡查，若發現違規行為，可依濕地保育法開罰，提醒民眾切勿觸法。

花蓮溪出海口列為國家級重要濕地，範圍約247公頃，在吉安、壽豐鄉內，是重要的野鳥棲息環境，也是賞鳥據點，曾出現過多種稀有鳥類，包含黑面琵鷺、捲羽鵜鶘、白額雁、大杓鷸等。

近日鳥友發現俗名花斑、明斑、大雁，在台灣鳥類網路圖鑑被歸類為稀有的冬候鳥的白額雁現蹤，整群共5隻，在沙洲、水面嬉遊。鳥友聞訊趕往賞鳥，卻發現，在白額雁棲息的對岸，有好幾台沙灘車狂飆，引擎發出轟隆隆的巨響，恐怕會驚擾白額雁。

縣府建設處近日接獲民眾反映，發現溪口有民眾在水面划立槳，可能驚擾白額雁等稀有冬候鳥，也有沙灘車載客營利，呼籲民眾避免騷擾野生動物。

建設處表示，花蓮溪口僅允許符合生態永續觀念的生態旅遊，或是重要濕地畫設前的既有民生漁業行為，且重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物，沙灘車載客已違反相關規定，有觸法之虞。

建設處指出，沙灘車在花蓮溪口載客營利，屬於違規行為，近期將會加強巡護與執法。依據「濕地保育法」第15條、第23條、第35條規範，重要濕地範圍內騷擾野生動物或未經申請允許之營利行為，恐遭罰款最高150萬元，提醒民眾多加注意，切勿觸法。

花蓮溪口近日出現白額雁，共5隻是歷來最多，可愛模樣吸引鳥友趕往賞鳥。圖／民眾提供
花蓮溪口近日出現白額雁，共5隻是歷來最多，可愛模樣吸引鳥友趕往賞鳥。圖／民眾提供
花蓮溪口有民眾立槳，驚擾到稀有的白額雁，整群被嚇飛。圖／民眾提供
花蓮溪口有民眾立槳，驚擾到稀有的白額雁，整群被嚇飛。圖／民眾提供
花蓮溪口有民眾立槳，接近稀有的冬候鳥白額雁。圖／民眾提供
花蓮溪口有民眾立槳，接近稀有的冬候鳥白額雁。圖／民眾提供

濕地 沙灘 賞鳥

延伸閱讀

走了國光石化來了綠能工程　環保團體明北上發聲

花蓮溪出海口白額雁現蹤 吸引鳥友捕捉迷人身影

稀有冬候鳥白額雁現身花蓮溪出海口 歷年最多

好消息！鳥友今發現野放「T94」黑面琵鷺 快樂覓食

相關新聞

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園　陳定南基金會曝設計小巧思

占地約27公頃的宜蘭運動公園，兼具運動、遊憩，是宜蘭市最大型的公共空間，宜運為前縣長陳定南任內完成規劃、興建，今陳定南教...

花蓮溪口划立槳、飆沙灘車　鳥友憂驚擾珍稀白額雁

入冬後，花蓮溪出海口近日愈來愈多冬候鳥過境棲息，包括花蓮少見的白額雁。鳥友發現，有沙灘車在附近載客狂飆，引擎聲轟隆隆，或...

影／完工再跳票民爆怒 四區處道歉允諾新城橋年底通車

宜蘭新城橋去年2月開工，完工通車時間卻一再跳票，引爆居民抗議。立委陳歐珀今天安排會勘，民眾情緒依然激動，在各方強烈要求下...

反毒巡迴特展拚創意　3D眼鏡、世界名畫都成教材

宜蘭縣衛生局即日起舉辦「3D反毒巡迴箱暨畫說毒癮特展」，今上午特展從壯圍國中啟動，將在該校展出7天；衛生局指出，特展運用...

台東7年前設光電可望開始收益 公民電廠補助最高1060萬

台東縣府7年前在新生國中、肉品市場等地設置太陽能光電，近年可望開始收益。本月適逢經濟部公告「合作社及社區公開募集設置再生...

影／獅球嶺運動公園變塗鴉天堂 藝術、亂畫夾雜將全清

基隆市仁愛區29號橋下獅球嶺運動公園，因有運動設備、極限運動場、籃球場等，每天都有很多民眾去運動，也有青少年去打球、玩滑...

堅強單親媽獲得勁勇獎 她陪骨癌兒游出不平凡的人生

迎接12月3日國際身心障礙者日，宜蘭縣政府選出16名勁勇獎得主，其中單親媽媽邱麗安辛苦扶養2個孩子，長子念小學時卻被檢查...

全國身心障礙運動會明開幕 台東縣府管制桂林北路5小時

全國身心障礙國民運動會明天下午在台東市區開幕，縣府今天宣布桂林北路從開幕日下午3點交通管制到晚上8點，車輛須憑證入場或停...

新城橋別再拖了 給個明確通車期限

橋梁改建拓寬，各界樂觀其成，站在居民立場當然盼早日完工通車，但宜蘭新城橋完工日跳票不只一次，還為向勞動部提報危場評估並爭...

花蓮1212曬被節 廣場變美術館

花蓮「曬被節」12月12日登場，今年縣府特別規畫戶外拼布展、拼布健走、拼布走秀會等，文化局前的「你來廣場」將變成巨大美術...

宜蘭新城橋完工一再延 民代：為拿獎

宜蘭新城橋是連結員山鄉與宜蘭市的重要橋梁，去年改建，原訂5月完工，卻一再跳票，又說明會完工，但工地至今仍混亂一片，完工再...

退休身兼3公益 「比當校長還忙」

年金改革之後，很多公務人員不願太早退休，宜蘭壯圍鄉古亭國小校長黃賜福才53歲，就決定今年8月1日退休，有些私人企業想借重...

熱門新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。