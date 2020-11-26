影／完工再跳票民爆怒 四區處道歉允諾新城橋年底通車

宜蘭新城橋去年2月開工，完工通車時間卻一再跳票，引爆居民抗議。立委陳歐珀今天安排會勘，民眾情緒依然激動，在各方強烈要求下，施工單位允諾加派人力全面趕工，年底開放通車，不再跳票了。

新城橋是連接宜蘭市與員山鄉重要橋梁，若不算宜蘭市及外來遊客經過，光在員山鄉當地就有4千多戶居民靠這條橋進出。去年2月橋梁拓寬開工，原訂今年5月完工，但工程變更設計，工程費從3.1億追加到3.4億元，承包商最近第三次申請展延工期正審查中，計畫再展延到明年2月28日過年後，民眾再也忍不住，掛起白布條抗議完工跳票。

工程單位前後曾經給當地民眾的通車時間，從最早的今年5月延到7月、10月、12月初，而工地看板寫的完工日期是明天，但現場仍是機具土堆、鋼筋裸露，也還沒鋪柏油。

立委陳歐珀今天請公路總局第四區養護工程處及頭城工務段會勘簡報，工程單位表示，因工程有座橋墩靠近河堤，第一河川局要求11月底汛期過後才能施作此處工程，以致這次完工時間再延誤。

縣議員黃浴沂大罵，居民曾在施工前要求先蓋便道，以利通行，但公務單位不同意，當時不蓋便道的決策就是個大錯誤，附近商家生意大受嚴重。民宿餐廳業者表示，每個月收入少了兩成。

員山鄉民代表會主席許芳明說，住戶和商家要多繞好幾公里的路，很不方便，尤其過年快到了，返鄉遊子及遊客相當多，真的不能再拖延。

四區工程處處長李順成表示，他們很能夠了解居民心聲，也為完工通車時間延後而致歉，目前正請承包商加派工人全力趕工。