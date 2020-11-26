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反毒巡迴特展拚創意　3D眼鏡、世界名畫都成教材

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘭陽戲劇團改編《西遊記》盤絲洞橋段，以歌仔戲結合反毒議題，演出吸睛。記者張議晨／攝影。
蘭陽戲劇團改編《西遊記》盤絲洞橋段，以歌仔戲結合反毒議題，演出吸睛。記者張議晨／攝影。

宜蘭縣衛生局即日起舉辦「3D反毒巡迴箱暨畫說毒癮特展」，今上午特展從壯圍國中啟動，將在該校展出7天；衛生局指出，特展運用3D眼鏡、世界名畫，結合藝術、科普趣味性，讓學生認識毒品危害。

「3D反毒巡迴箱暨畫說毒癮特展」由法務部、國立自然科學博物館、教育部及宜蘭縣政府主辦，為全台巡迴，首發展選在壯圍鄉壯圍國中舉辦；為加深印象，今活動邀請蘭陽戲劇團改編《西遊記》盤絲洞橋段，以歌仔戲結合反毒議題，演出吸睛。

特展策展人、國立自然博物館博士楊中信指出，今年因新冠肺炎影響，民眾聚集大型活動受阻，因此改以3D視覺互動，結合行李箱，從大型活動變成機動系，可以入班、學校進行小規模宣傳，為了特展，主辦單位設計30多套行李箱，將分送至各縣市。

楊中信說，反毒行李箱利用3D效果，呈現電腦斷層掃描下，毒癮患者的腦部立體圖片，視覺效果更為震撼；希望結合藝術、科學趣味的特展，能讓青少年輕鬆認識毒品危害，遠離毒品。

籌辦特展的國立自然博物館，利用3D效果，呈現電腦斷層掃描下，毒癮患者的腦部立體圖片，視覺效果更為震撼。記者張議晨／攝影。
籌辦特展的國立自然博物館，利用3D效果，呈現電腦斷層掃描下，毒癮患者的腦部立體圖片，視覺效果更為震撼。記者張議晨／攝影。

反毒 衛生局

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