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台東7年前設光電可望開始收益 公民電廠補助最高1060萬
台東縣府7年前在新生國中、肉品市場等地設置太陽能光電，近年可望開始收益。本月適逢經濟部公告「合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵辦法」，推動設置公民電廠，縣府財政及經濟發展處工商管理科表示，公寓大廈等都可提出申請，最高可補助1060萬元。縣府也正在各校籌設風雨球場增置光電板。
經濟部本月16日公告補助辦法，希望民間加入設置公民電廠，紓解夏季用電緊繃的情況，也鼓勵社區參與綠能計畫，包括合作社、公寓大廈管委會、立案社會團體或職業團體、財團法人、公司行號、農業產銷班等，都可直接向經濟部能源局申請。
財經處工商科表示，公民電廠示範獎勵辦法分2階段，第一階段獎勵規畫、執行與宣傳，最高補助60萬元，每年10個名額；第2階段獎勵實際建置，須完成20瓩到300瓩的裝置容量，每案最高獎勵1000萬元，每年限5名，且至少要15名居民參與，社區成員總投資金額占總設備經費的30%以上。
目前台東縣內僅有卑南鄉達魯瑪克部落設置公民電廠，總統蔡英文曾造訪；縣內其他地點則都是公家機關或學校。先前各地很流行出租未耕作農地「種電」，但今年7月31日中央宣布2公頃以下農地原則上不核准，2公頃以上則要送中央嚴格審查，想要「種電」恐怕已不容易。
工商科長高宇徵說，台東在公家機關和學校設置能源光電板都考慮耐風耐震，僅2016年因尼伯特颱風17級強風造成能源板毀壞，其他都安然無恙，2013年在新生國中、肉品市場設置推動光電計畫迄今，已經邁入第3階段，每年裝置容量為12瓩，但確實發電量可能合作廠商李長榮公司會比較清楚。
如今縣府計畫在部分學校設置風雨球場，提供學生可遮風擋雨的運動環境，上方則舖設能源光電板發電，一舉兩得。
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