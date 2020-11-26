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影／獅球嶺運動公園變塗鴉天堂 藝術、亂畫夾雜將全清

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影

基隆市仁愛區29號橋下獅球嶺運動公園，因有運動設備、極限運動場、籃球場等，每天都有很多民眾去運動，也有青少年去打球、玩滑板，原來有塗鴉客畫上一些有藝術感的畫作，但近來其他塗鴉客仿效，在四處牆壁、地板亂畫一通，民眾批醜，甚至還有人噴上「徵粗工」，環境顯得亂七八糟，區公所決定近日全數清除塗鴉，回復原來的牆壁和地板。

光華里長陳世豐說，29號橋下運動公園景觀非常漂亮，運動的人也很多，但近日被一些人亂塗鴉，造成景觀的破壞，甚至有人噴上「徵粗工」，還留電話，讓公園顯得十分雜亂，希望大家不要再亂畫，共同來維護美麗的環境，已通報警方加強巡邏。

仁愛區長林文琛表示，原來極限運動場斜坡部分的塗鴉，公所有同意畫上去，很有美感，但是後來有其他塗鴉客亂畫，從現場查看發現亂塗鴉的有不同的人，有感染力，越畫越多，導致現在很雜亂不勘，經相關人員開會研議處理方式，決定近日全部請人清除、塗掉，回復原來的狀況。塗鴉客也可以有藝術美感，但不要亂畫。

「這是最近畫的，不知畫什麼，好醜。」一名運動公園的志工指著橋下的柱子說，最近牆壁、地板出現好多塗鴉畫作，有的有圖案，有的是亂畫一通，十分雜亂。

今天來運動的林姓阿嬤表示，原來有人在極限運動場斜坡畫一個女子的畫，看起來還不錯，其他的都亂畫，毫無美感可言。

獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影
獅球嶺運動公園變塗鴉天堂，藝術、亂畫夾雜將全清。記者游明煌／攝影

基隆 阿嬤

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