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堅強單親媽獲得勁勇獎 她陪骨癌兒游出不平凡的人生

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
單親媽媽邱麗安榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患陪骨癌的兒子成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/縣政府提供
單親媽媽邱麗安榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患陪骨癌的兒子成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/縣政府提供

迎接12月3日國際身心障礙者日，宜蘭縣政府選出16名勁勇獎得主，其中單親媽媽邱麗安辛苦扶養2個孩子，長子念小學時卻被檢查出骨癌，歷經化療仍挽回不了罹癌的一條腿，被迫截肢；邱麗安鼓勵兒子單腳游泳，這名「小泳士」曾在全國身障游泳賽勇奪冠軍。媽媽的堅毅與兒子的樂觀，共同寫下不平凡的人生。

16名勁勇獎得主分別是家庭照顧者楷模的邱麗安、黃李美慎、游妙香、林建宏、湯淑娟。傑出身心障礙者的陳月娥、陳欣姿、劉勁志及黃志豊。推行身心障礙服務有功人員及團體的張慧媚、藍芳蘭、盧青杏、李佳諴、縣肢體障礙著協會。身心障礙福利志工楷模的賈素貞及郭萬賢。

其中獲獎的邱麗安與丈夫離異後，獨立扶養子女，一家3口情感相依。民國93年，長子陳元皓就讀小學時發現右腿走路疼痛，邱麗安原以為碰撞跌倒瘀血，敷藥後腫塊沒有改善，於是帶他去醫院檢查，結果竟是惡性「骨肉腫瘤」，7歲小小年紀就要面對病魔摧殘。

邱麗安陪兒子治療，6年歷經6次手術、18次化療，但效果並不好，陳元皓經常在半夜痛醒，幾乎痛不欲生，又因擔心癌細胞擴散，所在第三次化療後，就進行大腿以下的截肢手術。

「我沒有辦法陪伴兒子一輩子，他必須獨立」，邱麗安收起負面情緒，避免在兒子面前掉眼淚，堅強培養兒子正向積極的人生觀，使陳元皓覺得自己除了沒有右腿，其餘跟別人並無不同，她也很快訓練兒子習慣使用義肢代步，自己處理生活大小事。

陳元皓到宜蘭家扶中心學太鼓，繫鼓節奏明確有力，更通過日本太鼓八級認證；上瑜伽課時，調皮的把義肢拔掉，不擔心旁人異樣眼光，反而開心高呼「自由了」，這孩子樂觀的性情與不畏困境的精神，看了讓人心疼。

陳元皓樂觀進取，民國99年獲頒總統教育獎，邱麗安帶著兒子投入各項抗癌宣傳活動，積極從事公益，同年12月獲得抗癌鬥士獎。

陳元皓雖然少了一條腿，卻是一名小泳士。邱麗安原本只想讓兒子透過游泳做復健，卻在教練指導下游出佳績，民國99年拿下扶輪杯全國身障游泳自由式第一名；民國105年參加鐵人三項以單腳完賽，同年5月參加肢障男子游泳100公尺仰式比賽，打破大會及全國紀錄。邱麗安看到兒子破紀錄那一刻，感動到淚流不止。

這次榮獲勁勇獎，邱麗安心懷感恩，慶幸這一路走來，獲得很多貴人相助，鼓勵兒子把人生許多不可能的事化為可能，活出生命光彩。

單親媽媽邱麗安(右一)榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患陪骨癌的兒子成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/邱麗安提供
單親媽媽邱麗安(右一)榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患陪骨癌的兒子成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/邱麗安提供
宜蘭縣榮獲「勁勇獎」16名得主，都是生命的勇者，各自有一段感人的故事。圖/縣政府提供
宜蘭縣榮獲「勁勇獎」16名得主，都是生命的勇者，各自有一段感人的故事。圖/縣政府提供
單親媽媽邱麗安(右一)榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患骨癌的兒子單腳游泳，成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/邱麗安提供
單親媽媽邱麗安(右一)榮獲「勁勇獎」，她堅強鼓勵罹患骨癌的兒子單腳游泳，成為一名「小泳士」，游出不平凡的人生。圖/邱麗安提供

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