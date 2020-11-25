基市補貼公車虧損、票差近2億 議員主張先拿出改革方案

基隆市議會聯席審查會今天審查交通處預算，交通處編列近2億元補貼公車處營運虧損和優待卡票差。市議員王醒之說，公車處確實需要市庫補助，但不能成為無底洞，要求相關預算送大會審查，等市長林右昌提出公車處改革方案再討論，審查會決議保留。

王醒之說，林右昌表能會給予公車處比較大的支持，交通處明年的預算馬上反應出來，補助公車處金額比今年多出近1億元。只是交通處並未詳細說明如何改革公車處虧損問題，一直丟預算進去只是投入黑洞，不會帶來實質的改變。

王醒之表示，公車處現在的窘境是過去2、30年累積下來的結果，公車處補助預算他支持，前提是告訴市民未來要如何改革。否則今年加一億，請問明年、後年呢？下一任市長還有沒有？

王醒之認為，讓公車處擺脫財務及經營泥淖最好的方式，就是趁現在把改革方向透明化。例如跨行政區公車是不是要收兩段票，跨行政區公車有沒有朝幹線公車規劃，市府須展現改革決心，預算才能獲得議會支持。