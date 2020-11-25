聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東60歲老榕染病斷根重生 成「天空之樹」
台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。今天切除染病的樹基、保留健康樹體的上半部，再以支架支撐，讓老榕樹變成一棵浮在空中的「天空之樹」，吸引民眾拍照。
縣府農業處表示，為救活這棵老榕樹，包括前置作業到後續維護，經費約150萬萬元，保護老樹雖花費多，但老樹和地方連結很深，具有保留價值，是金錢無法衡量的；樹木外科手術切除染病部位，只是完成第一階段，接著就是維護階段，包括導根生長、施肥、棲地管理，維護期共2年。
台東市新生路三角公園3棵逾60年榕樹，因受褐根病感染，導致榕樹1枯死1重病，原台東市公所有意將1棵染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒慶鈴陳情，希望盡力救治染病老榕樹，留下市民回憶，經相關單位邀專家檢視評估後，確定就地搶救保留老榕樹。
林務局太麻里林業試驗所與天蕊樹木保護公司今天進行切除老榕樹染病根部，並清除病土、病根株等程序，為避免樹體在切除過程位移倒下，四周圍架設鋼管架支撐，花近4個小時才完成切除，整棵樹體懸在空中，宛如天空之樹，不少路經民眾看到拿起手機拍照。
「有感情了，老榕樹移走不習慣！」公園附近70歲林姓居民說，人和3棵榕樹一起成長，3年前發現有2棵樹出現枯萎現象，去年1棵已死，另1棵也病危，原本要移植，在大家請求下，得以保留下來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言