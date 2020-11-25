台東60歲老榕染病斷根重生 成「天空之樹」

台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。今天切除染病的樹基、保留健康樹體的上半部，再以支架支撐，讓老榕樹變成一棵浮在空中的「天空之樹」，吸引民眾拍照。

縣府農業處表示，為救活這棵老榕樹，包括前置作業到後續維護，經費約150萬萬元，保護老樹雖花費多，但老樹和地方連結很深，具有保留價值，是金錢無法衡量的；樹木外科手術切除染病部位，只是完成第一階段，接著就是維護階段，包括導根生長、施肥、棲地管理，維護期共2年。

台東市新生路三角公園3棵逾60年榕樹，因受褐根病感染，導致榕樹1枯死1重病，原台東市公所有意將1棵染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒慶鈴陳情，希望盡力救治染病老榕樹，留下市民回憶，經相關單位邀專家檢視評估後，確定就地搶救保留老榕樹。

林務局太麻里林業試驗所與天蕊樹木保護公司今天進行切除老榕樹染病根部，並清除病土、病根株等程序，為避免樹體在切除過程位移倒下，四周圍架設鋼管架支撐，花近4個小時才完成切除，整棵樹體懸在空中，宛如天空之樹，不少路經民眾看到拿起手機拍照。