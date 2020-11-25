快訊

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東60歲老榕染病斷根重生 成「天空之樹」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。記者尤聰光／攝影
台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。記者尤聰光／攝影

台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。今天切除染病的樹基、保留健康樹體的上半部，再以支架支撐，讓老榕樹變成一棵浮在空中的「天空之樹」，吸引民眾拍照。

縣府農業處表示，為救活這棵老榕樹，包括前置作業到後續維護，經費約150萬萬元，保護老樹雖花費多，但老樹和地方連結很深，具有保留價值，是金錢無法衡量的；樹木外科手術切除染病部位，只是完成第一階段，接著就是維護階段，包括導根生長、施肥、棲地管理，維護期共2年。

台東市新生路三角公園3棵逾60年榕樹，因受褐根病感染，導致榕樹1枯死1重病，原台東市公所有意將1棵染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒慶鈴陳情，希望盡力救治染病老榕樹，留下市民回憶，經相關單位邀專家檢視評估後，確定就地搶救保留老榕樹。

林務局太麻里林業試驗所與天蕊樹木保護公司今天進行切除老榕樹染病根部，並清除病土、病根株等程序，為避免樹體在切除過程位移倒下，四周圍架設鋼管架支撐，花近4個小時才完成切除，整棵樹體懸在空中，宛如天空之樹，不少路經民眾看到拿起手機拍照。

「有感情了，老榕樹移走不習慣！」公園附近70歲林姓居民說，人和3棵榕樹一起成長，3年前發現有2棵樹出現枯萎現象，去年1棵已死，另1棵也病危，原本要移植，在大家請求下，得以保留下來。

老榕樹四周圍架設鋼管架支撐，工程人員花近4個小時才完成切除，整棵樹體懸在空中，宛如天空之樹。記者尤聰光／攝影
老榕樹四周圍架設鋼管架支撐，工程人員花近4個小時才完成切除，整棵樹體懸在空中，宛如天空之樹。記者尤聰光／攝影
老榕樹完成第一階段的外科手術切除染病部位後，接著就是維護階段，包括導根生長、施肥、棲地管理，維護期2年。記者尤聰光／攝影
老榕樹完成第一階段的外科手術切除染病部位後，接著就是維護階段，包括導根生長、施肥、棲地管理，維護期2年。記者尤聰光／攝影
林務局太麻里林業試驗所與天蕊樹木保護公司，今天進行切除老榕樹染病根部，並清除病土、病根株等工程。記者尤聰光／攝影
林務局太麻里林業試驗所與天蕊樹木保護公司，今天進行切除老榕樹染病根部，並清除病土、病根株等工程。記者尤聰光／攝影

台東 手術

延伸閱讀

老樹疑妨礙地理被砍被灌鹽水 農業處：將協助民眾保護

台中市為了護樹…豪宅、社宅都不蓋了

印度流浪狗劫後重生 赴英格蘭展開新生活

「天空之樹」花蓮90歲老榕染病斷根重生 盼成打卡景點

相關新聞

南方澳大橋設計不良造成銹蝕斷橋？ 縣府：交司法調查

南方澳大橋在1996年由宜蘭縣政府接受委託興建，運安會今公布斷橋事故調查報告，發現橋梁的錨定機構內曾發生積水，建橋時未設...

台東60歲老榕染病斷根重生 成「天空之樹」

台東市區三角公園1棵逾60年老榕樹，去年確診感染褐根病後，縣府及市公所委託天蕊樹木保護公司展開外科手術救治。今天切除染病...

打造美麗城市防樹木「剃光頭」 基市府安排專家授課

台灣各地出現修剪樹木「剃光頭」常引發議論，基隆市政府都市發展處開辦「景觀綠美化植栽修剪工作坊」活動，邀請學者專家傳授所學...

保安林功用在哪 羅東林管處辦特展邀民眾體驗

羅東林管處即日起在羅東林業文化園區，舉辦「無價之『保』-保安林保護您」，館內設置多樣互動遊戲，邀請民眾走入體驗區情境模擬...

新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

宜蘭新城橋是連結員山鄉與宜蘭市重要橋梁，去年改建，原訂今年5月完工，卻一再跳票，又說27日，後天會完工！但工地大混亂，完...

阻截汙染 八堵抽水站智慧監測

台水一區處新山給水廠供應基隆、汐止地區20萬戶民生用水，原水80%來自八堵抽水站抽取基隆河水供應，在資策會協助下，將現有...

各宗教為花蓮祈福 首次雙媽遶境

花蓮縣「各宗教祭天祈福暨遶境」活動將於11月28日至12月5日舉行，各鄉鎮市遶境、定點祈福、普度法會等陸續舉行。花蓮港天...

宜蘭國中小學生 將配備防身警報器

有鑑於台南長榮大學馬來西亞籍女學生不幸遇害，宜蘭日前也有女學生險些被拉近巷弄。縣政府決定立即採購3萬多個「防身警報器」配...

台東跨年交通疏運 公路總局補助200萬

歌手張惠妹將回台東家鄉辦跨年演場會，地點選在可容納5萬人的台東海濱公園，距開唱還有1個多月，台東跨年夜旅宿幾乎滿房，交通...

超美！宜蘭秘境美湯再+1 日式裸湯明年春節泡得到

宜蘭縣人氣景點清水地熱公園，縣府投入經費新增8座泡湯池，最近工程陸續完工，預計完成驗收後委外營運，按照縣府規畫，若一切順...

10張發票換水果月曆 北區國稅局基隆3地26日上午可兌換

財政部北區國稅局基隆分局26日上午8時起，開始兌換月曆，兌換方式為民眾捐出11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額...

花蓮下豪雨 光豐公路樹倒阻交通

中央氣象局今天發出豪雨特報，受到東北風影響，花蓮縣有局部大雨或豪雨。今天在台11甲線光豐公路8.5公里處，邊坡一棵大樹疑...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。