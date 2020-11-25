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打造美麗城市防樹木「剃光頭」 基市府安排專家授課

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市曾發生區公所修剪巷道樹木時，讓巷道兩側樹木全成「光頭」。圖／聯合報系資料照片
基隆市曾發生區公所修剪巷道樹木時，讓巷道兩側樹木全成「光頭」。圖／聯合報系資料照片

台灣各地出現修剪樹木「剃光頭」常引發議論，基隆市政府都市發展處開辦「景觀綠美化植栽修剪工作坊」活動，邀請學者專家傳授所學，指導民眾建立正確的綠美化觀念及修剪技能，共同維護基隆的樹木生機，美化城市景觀。

基隆市政府2010年公告「行道樹及喬木修剪作業規範」，訂出樹木修剪時期及原則。市府各單位修剪樹木前須提出修剪計畫，行道樹和公園樹木送都發處審核，鄰里、學校、巷道樹木送產業發展處審核，希望藉多一道把關，避免出現樹木被剪成光頭的突兀景象。

都發處為了推動基隆市景觀優化，開辦景觀綠美化植栽修剪工作坊，11月26、27日在暖暖區碇祥里民會堂登場，邀請台灣大學園藝暨景觀學系教授張育森、行政院農委會林業試驗所副所長吳孟玲等人，傳授學員照護林木及園藝相關學識和技能。

基隆市長林右昌說，所謂「聞道有先後，術業有專攻」，為了提升市府同仁和市民綠美化植栽及修剪知識，去年在七堵舉辦工作坊獲得熱烈回響，今年繼續舉辦，相信能傳學員滿載而歸，學到更多樹木相關學理和修剪技能，並應用在工作和生活中。

都發處表示，希望透過工作坊「植栽設計與植栽工程實務經驗分享」、「療癒景觀介紹及植栽選擇」、「樹木風險評估」及「結構修剪概論」課程，協助民眾建立正確的綠美化觀念。

工作坊第2天課程會帶領學員到碇內公園，觀看戶外樹木修剪示範及公園樹木健康診斷解說，希望民眾未來在生活中發現有問題的樹木時，能即時回報市府相關單位，讓市容更美好。

基隆 綠美化

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