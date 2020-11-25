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兩樣情！嘉南水稻缺水停灌 宜蘭冬茶因雨水過多受災損

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
冬山鄉中山村為宜蘭重要茶產區，因豪雨影響，茶園無法採收，茶樹呈現木質化。記者張議晨／攝影。
冬山鄉中山村為宜蘭重要茶產區，因豪雨影響，茶園無法採收，茶樹呈現木質化。記者張議晨／攝影。

台灣嘉南地區水稻缺水、乾旱，面臨停灌命運，但宜蘭的茶產區，卻因為「水過多」出現災損

宜蘭10月以來豪雨不斷，僅偶爾幾日放晴，目前正值冬茶採收季，宜蘭茶農因雨無法採收，茶葉嫩芽僅能放在茶園續長，出現過老情況，還有茶園因雨水過多出現水傷，茶農面對無法採收的茶園，大嘆是「近10年來，第一次碰到水這麼多」，縣府已與農業改良場前往產區會勘，了解災損情況。

宜蘭因濕潤氣候，適合茶樹生長，目前全縣茶葉種植面積越200公頃，主要集中於冬山、三星及大同等靠山村落，茶農主要收益來源為春茶以及冬茶。

目前正值冬茶採收季節，茶農按照計畫修剪茶樹，準備待新芽冒出後採收，但即將採收時卻碰上豪大雨，10月、11月多數時間都泡在雨水中，茶樹長出的新芽因雨無法採收，出現「過老」情況；另有茶園因雨水過多，生長情形欠佳，出現「水傷」。

宜蘭茶農游正福指出，茶樹從修剪至採收，須預留40天，且採收前不能有雨水干擾，不然製出來成品會乾澀無味，原本已經算好天數，但碰上豪雨攪局，採收期程受到影響，許多茶園留下的嫩芽，已經呈現「木質化」，不能採收製茶，收益大受影響。

宜蘭縣最大茶產區位於冬山鄉中山村，因豪雨攪局，原本應該呈現翠綠色的茶園，因嫩芽木質化，茶園呈現深綠色，僅少部分茶農修剪期程較晚，幸運躲過災損。

宜蘭縣茶葉發展協會理事長游源鎰指出，茶葉不僅因雨採收受阻，有茶園因雨水過多，茶樹生長欠佳「長不出來」，他種茶數十年，這是近10年來最嚴重一次；茶葉發展協會約有180多名會員，就有超過一半反應災損。

縣府指出，今已派員與冬山鄉公所、花蓮區農業改良場前往茶產區會勘，調查茶園災損情況。

茶農對比木質化的茶葉（右）與可以採收製茶的嫩葉（左），預估今年冬茶收益將大受影響。記者張議晨／攝影。
茶農對比木質化的茶葉（右）與可以採收製茶的嫩葉（左），預估今年冬茶收益將大受影響。記者張議晨／攝影。
冬山鄉中山村為宜蘭重要茶產區，因豪雨影響，茶園無法採收，茶樹呈現木質化，比人還要高大。記者張議晨／攝影。
冬山鄉中山村為宜蘭重要茶產區，因豪雨影響，茶園無法採收，茶樹呈現木質化，比人還要高大。記者張議晨／攝影。
可以採收的嫩葉呈現翠綠色。記者張議晨／攝影。
可以採收的嫩葉呈現翠綠色。記者張議晨／攝影。
可以採收的嫩葉呈現翠綠色。記者張議晨／攝影。
可以採收的嫩葉呈現翠綠色。記者張議晨／攝影。

災損 茶葉 豪雨

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