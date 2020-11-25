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保安林功用在哪　羅東林管處辦特展邀民眾體驗

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東林管處的保安林特展，今日起在羅東林業文化園區森動館開展。圖／羅東林管處提供。
羅東林管處的保安林特展，今日起在羅東林業文化園區森動館開展。圖／羅東林管處提供。

羅東林管處即日起在羅東林業文化園區，舉辦「無價之『保』-保安林保護您」，館內設置多樣互動遊戲，邀請民眾走入體驗區情境模擬，認識海岸保安林抵禦強風的功能。

羅東林管處說，保安林是一類具有特殊公益性功能的森林種類，目前台灣依照功能將保安林區分為16種，常見有水源涵養保安林、土砂捍止保安林、飛砂防止保安林等。

為翻轉民眾對於保安林印象，舉辦這次特展，以「保安林解嚴，縫合人與土地的情感」為主軸，讓民眾重新認識保安林區。

「無價之『保』-保安林保護您」今天開展，展區位於羅東林業文化園區森動館，特展中猛禽大冠鷲化身保安林區的「精靈」，從高空俯瞰，帶領參展民眾認識保安林功能；館內還有多種互動式遊戲，走入其中如同走進保安林內，體驗各種不同的林區功能。

羅東林管處的保安林特展，今日起在羅東林業文化園區森動館開展。圖／羅東林管處提供。
羅東林管處的保安林特展，今日起在羅東林業文化園區森動館開展。圖／羅東林管處提供。

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