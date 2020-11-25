保安林功用在哪　羅東林管處辦特展邀民眾體驗

羅東林管處即日起在羅東林業文化園區，舉辦「無價之『保』-保安林保護您」，館內設置多樣互動遊戲，邀請民眾走入體驗區情境模擬，認識海岸保安林抵禦強風的功能。

羅東林管處說，保安林是一類具有特殊公益性功能的森林種類，目前台灣依照功能將保安林區分為16種，常見有水源涵養保安林、土砂捍止保安林、飛砂防止保安林等。

為翻轉民眾對於保安林印象，舉辦這次特展，以「保安林解嚴，縫合人與土地的情感」為主軸，讓民眾重新認識保安林區。