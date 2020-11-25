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新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭新城橋完工又再跳票，居民掛白布條抗議，更爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。圖/林子凱提供
宜蘭新城橋完工又再跳票，居民掛白布條抗議，更爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。圖/林子凱提供

宜蘭新城橋是連結員山鄉與宜蘭市重要橋梁，去年改建，原訂今年5月完工，卻一再跳票，又說27日，後天會完工！但工地大混亂，完工再延，居民忍不住大罵欺騙，掛白布條抗議；諷刺的是，這座橋最近得勞委會「金安獎」，民代今天爆出施工單位為了得這獎，花很多時間準備資料，致使工期延宕，讓居民飽受通行不便之苦。

新城橋寬僅8公尺，汽機車爭道，車禍意外頻傳。經地方爭取，交通部公路總局編列3.1億元，由第四區養護工程處改建拓寬為17公尺，去年2月開工，原訂今年5月19日完工，後來去年6月27日才封橋，員山鄉公所依施工單位所言，曾發布新聞指今年7月完工。

橋封了，造成員山鄉大枕山地區三、四千戶居民出入不便，商家生意也大受影響，繞道而行要多花10幾分鐘，救護車送醫被延誤，且改道行駛的指標不清，外地人開車常迷路。同樂村長張正昌表示，連遊覽車都曾開上工地橋面，發現前有施工才掉頭回轉。

5月沒有完工，居民質疑，6月立委陳歐珀邀集大家會勘，當時第四區養護工程處頭城工務段表示，因需配合新版的橋梁耐震設計規範，延至12月2日完工。

不過，施工單位立在橋頭的工程看板寫這個月27完工，就是後天！不少居民這兩天去看，分隔島裸露鋼筋、橋面處處土堆、沒鋪柏油，根本不可能完工通車，氣得大跳腳。

鄉民代表林子凱成立「護鄉聯盟」號召民眾掛抗議布條，他表示，改建前地方曾建議搭蓋便橋以利通行，但施工單位以蓋便橋會延長工期為由，盼民眾忍受，大家也都配合同意，如今面對施工單位完工一再跳票，才會如此憤怒。

因這座橋，公路總局四區處最近獲得勞委會「金安獎」，上周五領獎。林子凱爆出，為了得這個獎，施工單位要花時間準備很多資料，公文往返，延誤工期；員山鄉縣議員陳俊宇表示，不反對拿獎，但必須以不延後完工通車為前提，否則獎是你們在得，延後通車的不便是居民承受。

四區工程處長李順成解釋，新城橋要提報勞委會進行丁類危險場所評估，最初提報橋梁「中間段」，勞委會建議「全橋」評估，由於準備資料、上面審查核准比較慢，的確花不少時間；他也坦承「全橋」評估並非施工必要性，但相關單位有建議要求，就配合去做。

拿到職業安全衛生優良的勞委會「金安獎」，李順成強調，得獎是其次，每個工程都要有目標去追求，此外在申請河川工地使用時，與河川局對破堤的看法有所不同，也花了些時間處理。目前全力趕工，希望明年元月15日通車。

宜蘭新城橋通車又跳票，居民憤怒，掛白布條抗議欺騙，更爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。圖/林子凱提供
宜蘭新城橋通車又跳票，居民憤怒，掛白布條抗議欺騙，更爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。圖/林子凱提供
宜蘭新城橋目前仍施工中，居住不滿通車一再跳票掛布條抗議，民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影
宜蘭新城橋目前仍施工中，居住不滿通車一再跳票掛布條抗議，民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影
宜蘭新城橋通車又跳票，居民一年半來繞路通行不便，掛布條抗議。民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影
宜蘭新城橋通車又跳票，居民一年半來繞路通行不便，掛布條抗議。民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影
工程看板寫27日(後天)完工，但目前還在施工，宜蘭新城橋通車又跳票！民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影
工程看板寫27日(後天)完工，但目前還在施工，宜蘭新城橋通車又跳票！民代爆出施工單位為了爭取得獎，致使延誤工期。記者戴永華/攝影

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