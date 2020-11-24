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10張發票換水果月曆 北區國稅局基隆3地26日上午可兌換

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
10張發票換水果月曆，北區國稅局基隆3地26日上午可兌換。圖／基隆分局提供
10張發票換水果月曆，北區國稅局基隆3地26日上午可兌換。圖／基隆分局提供

財政部北區國稅局基隆分局26日上午8時起，開始兌換月曆，兌換方式為民眾捐出11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上之紙本發票10張或雲端發票5張，即可兌領水果月曆1本，每人每次限兌換1本，數量有限，兌完為止。

基隆分局表示，活動募集發票將轉贈財政部109年統一發票盃宜蘭場路跑活動受贈社福團體或基隆公益團體，歡迎大家一起捐發票做公益。去年民眾大排長龍，提醒民眾注意排隊。

民眾可選擇較近之稽徵機關捐發票兌換精美水果月曆，基隆地區兌換處有基隆分局、七堵稽徵所、信義稽徵所。如有疑問可電洽基隆分局（02）24331900、七堵稽徵所（02）24551242或信義稽徵所（02）24286511詢問。

基隆分局說，捐發票兌領「租稅宣導水果月曆」活動，月曆上印製國稅宣導詞語及轄區特色車站，提醒民眾知法守法、善盡納稅義務人義務，灌輸誠實納稅之正確觀念，以提升租稅宣導效果。

10張發票換水果月曆，北區國稅局基隆3地26日上午可兌換。圖／基隆分局提供
10張發票換水果月曆，北區國稅局基隆3地26日上午可兌換。圖／基隆分局提供

基隆 月曆

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