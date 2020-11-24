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台東醫院身心病友畫展 畫作讓醫護和民眾瞪大了眼

聯合報 / 記者潘欣中／台東即時報導
32歲許文龍為介紹自己的作品，事前練習已經好幾天，他在揭展儀式上闡述自己的作品「戰舞」。圖／部東醫院提供
32歲許文龍為介紹自己的作品，事前練習已經好幾天，他在揭展儀式上闡述自己的作品「戰舞」。圖／部東醫院提供

衛福部台東醫院歡度124周年院慶，在秋冬防疫專案前夕登場，院方今天邀白永恩神父基金會台東辦公室身心障礙病友展出20多幅畫作，除了排灣青年許文龍科幻感和充滿生命力的作品，以全壁面展出的病友自畫像，張張頗具動漫風格，醫護和民眾驚呼：「這真的是身心病患畫的嗎？」展期至明年農曆春節過後，義賣所得全數照顧身心病友。

參展的基金會病友中，受台東專校（舊稱台東農專）農經科退休老師黃東明啟蒙的32歲許文龍，從小有自閉症，為介紹自己的作品，事前練習已經好幾天，他在揭展儀式上闡述自己的作品「戰舞」，科幻風格的排灣勇士手持長矛和盾牌守護南迴線上的族人、土地，與百年歷史的部東醫院照護民眾健康的精神不謀而合。

部東醫院身心科主任顏銘漢上班經過藝廊時，被許文龍的作品「獵人的故事」吸引，當場訂購還拍照上傳社群媒體，呼朋引伴一起以購買支持基金會；另外，孟綺是重度心智障礙，她的自畫像在佈展時期就被訂購，購買人是不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼就大讚「So Sweet！」院方描述畫作和孟綺的模樣幾乎一模一樣，購買人大方現金付價。

部東院慶展出20多幅畫作的中央走道，依排灣族母語命名為「ni ima藝廊」，ni為「屬於」、ima為「誰」之意，寓意讓身心病友找到屬於自己的家和創作園地，展期至明年農曆春節過後，義賣所得全數交由白永恩基金會照顧身心病友。

部東醫院身心科主任顏銘漢上班經過藝廊時，被許文龍的作品「獵人的故事」吸引，當場訂購還拍照上傳社群媒體，呼朋引伴一起以購買支持基金會。圖／部東醫院提供
部東醫院身心科主任顏銘漢上班經過藝廊時，被許文龍的作品「獵人的故事」吸引，當場訂購還拍照上傳社群媒體，呼朋引伴一起以購買支持基金會。圖／部東醫院提供
孟綺的自畫像在佈展時期就被訂購，購買人是不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼就大讚「So Sweet！」。圖／部東醫院提供
孟綺的自畫像在佈展時期就被訂購，購買人是不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼就大讚「So Sweet！」。圖／部東醫院提供

台東

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