花蓮溪出海口白額雁現蹤 吸引鳥友捕捉迷人身影

時序入冬，陸續有侯鳥過境，花蓮溪出海口近日有白額雁現身，整群共5隻，在沙洲、水面嬉遊。鳥友說，牠們停留約8天，因為白額雁在花蓮十分少見，吸引不少鳥類攝影愛好者前往拍照。

白額雁俗名花斑、明斑、大雁滿，在台灣鳥類網路圖鑑，歸類為稀有的冬候鳥，意即原在北方高緯度地區產卵、養育幼鳥，等冬天到了，南遷到台灣渡冬，第二年的春天再返回原居地。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，白額雁在台灣屬於稀有鳥類，不過這幾年有增加趨勢，在花蓮，去年10月和今年3月都被鳥友觀察、記錄，但各自都是一次，這次整群共5隻，是數量最多的一次。

熱愛鳥類攝影的鍾姓民眾，最近就背著望遠鏡頭前往花蓮溪出海口捕捉白額雁可愛的身影。他說，聽同好說，這群白額雁在花蓮溪口停留已經約8天，雖然近日花蓮天氣不好，陰雨綿綿，仍有不少鳥友前往拍照。