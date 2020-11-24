基隆4座超過30年老舊橋梁改建拆除 仁愛橋最難4度流標

基隆市議會今天審查市府工務處預算，工務處將針對4座超過30年以上老舊橋梁仁愛橋、忠二橋、忠三橋、中山橋進行改建或拆除，但仁愛橋因位市中心，橋上方有東岸高架橋，橋兩側又銜接忠四路及仁五路，為市區交通大動脈，施工相當困難，已4度流標。市府將先改建忠二橋、忠三橋，完工後再處理仁愛橋、中山橋。

市府工務處今天指出，因仁愛橋改建難度最高，將把工程往後移，先做忠二橋、忠三橋，兩座可同時進行，目前預計今年底上網公告招標，明年初施工，工期約11個月，工程完成後再進行仁愛橋改建，接著進行中山橋拆除作業。

今天議會審查時，多名議員表示對改建工程支持，盡早完成，避免發生類似宜蘭南方澳斷橋事情，但因位在市區，要求一定要落實交通維持計畫及落實替代道路方案才能動工，避免造成市區交通黑暗期。

工務處規畫，因忠二橋、忠三橋近崁仔頂漁市，封閉改建後東岸高架橋下方將封閉部分道路，從喜豬橋往東岸高架愛一路方向，僅能開放機車行駛，汽車必須繞道往孝二路、忠一路，再走仁愛橋再上31號橋。所以忠二、忠三橋完工後，才能動仁愛橋，減少對市區交通的衝擊。