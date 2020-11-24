宜蘭發放防身警報器 男學生不需要？網怒：男生該死嗎

宜蘭將發放3萬多個「防身警報器」給每位國中小學生，引發家長關切熱烈討論，不少家長關心高中生也需要，有人則建議男學生不必發，省下的發放給高中或大學生，不料遭其他網友反批，男學生也會被性騷擾、男生就該死嗎？

縣府教育處表示，不管發男學生、女學生，內部曾有討論過，這樣會有男女生差別待遇的不平等問題，何況社會上有些無差別犯罪行為會造成恐慌，有個警報器帶在身上有一定效果。

宜蘭縣是繼台北市之後，發放「防身警報器」給全縣國中小學生的縣市，學生上下學帶身上，只要拉開插梢就會發出明顯警報聲，有助於遇到危急狀況時防身，縣府的這項決策算是快速，也讓民眾有感。

消息傳出後引發大家熱烈討論，有人網路留言「這個很重要」，不少家長建議「高中生也需要」，有人說長榮大學被姦殺的是大學生，「大學生不需要嗎」？

更有人主張「男學生不用發」，省下一半發給高中生，不料卻遭其他網友反駁「男學生也會被性騷擾啊？」「有的男生很弱耶」「男生就該死嗎？」

針對高中生、大學生甚至私立學校是否比照縣轄國中小學發放「防身警報器」？縣政府教育處表示，因為這些學校的經費來自教育部，權屬教育部管轄，縣府會向中央反映爭取。