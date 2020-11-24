快訊

馬國女大生案 父母探視2次梁嫌看宗教書沉澱心靈

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭發放防身警報器 男學生不需要？網怒：男生該死嗎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府將動用第二預備金購買3萬多個配給國中小學生，有人認為男學生不需要，省下一半可以配給高中生，但縣府認為不能有男女生差別待遇。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣府將動用第二預備金購買3萬多個配給國中小學生，有人認為男學生不需要，省下一半可以配給高中生，但縣府認為不能有男女生差別待遇。 記者戴永華／攝影

宜蘭將發放3萬多個「防身警報器」給每位國中小學生，引發家長關切熱烈討論，不少家長關心高中生也需要，有人則建議男學生不必發，省下的發放給高中或大學生，不料遭其他網友反批，男學生也會被性騷擾、男生就該死嗎？

縣府教育處表示，不管發男學生、女學生，內部曾有討論過，這樣會有男女生差別待遇的不平等問題，何況社會上有些無差別犯罪行為會造成恐慌，有個警報器帶在身上有一定效果。

宜蘭縣是繼台北市之後，發放「防身警報器」給全縣國中小學生的縣市，學生上下學帶身上，只要拉開插梢就會發出明顯警報聲，有助於遇到危急狀況時防身，縣府的這項決策算是快速，也讓民眾有感。

消息傳出後引發大家熱烈討論，有人網路留言「這個很重要」，不少家長建議「高中生也需要」，有人說長榮大學被姦殺的是大學生，「大學生不需要嗎」？

更有人主張「男學生不用發」，省下一半發給高中生，不料卻遭其他網友反駁「男學生也會被性騷擾啊？」「有的男生很弱耶」「男生就該死嗎？」

針對高中生、大學生甚至私立學校是否比照縣轄國中小學發放「防身警報器」？縣政府教育處表示，因為這些學校的經費來自教育部，權屬教育部管轄，縣府會向中央反映爭取。

馬來西亞籍女學生上月底走路回宿舍時不幸遇害，宜蘭日前也有女學生上學時險些被拉進巷弄。縣政府今天宣布動用第二預備金500多萬元，緊急採購3萬1942個防身警報器配給每位國中小學生，預計下月買到，年底前透過各校發給學生。

宜蘭縣府將動用第二預備金購買3萬多個配給國中小學生，有人認為男學生不需要，省下一半可以配給高中生，但縣府認為不能有男女生差別待遇。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣府將動用第二預備金購買3萬多個配給國中小學生，有人認為男學生不需要，省下一半可以配給高中生，但縣府認為不能有男女生差別待遇。 記者戴永華／攝影

大學生 教育部

延伸閱讀

馬國女學生命案 在台委任律師：家屬希望檢方求處極刑

反送中期間毆打陸生 香港科技大學生判入獄

宜蘭採購3萬多個防身警報器配給學生 請記住「叫拉跑」

馬國女學生命案 蘇揆：國人在國內犯國法依法嚴懲嚴辦

相關新聞

宜蘭發放防身警報器 男學生不需要？網怒：男生該死嗎

宜蘭將發放3萬多個「防身警報器」給每位國中小學生，引發家長關切熱烈討論，不少家長關心高中生也需要，有人則建議男學生不必發...

花農學生獲金手獎第一名 破百年校史紀錄

國立花蓮高農7名學生參加教育部舉辦的「農業類學生技藝競賽」，獲得好成績。其中農場經營科學生吳彥廷，打破百年校史紀錄，榮獲...

羅東鎮辦明信片徵集 總獎金20萬元還有IPhone 12手機

羅東鎮公所舉辦明信片徵集活動，不限資格、創作方式，只要主題符合「嗨！老懂」，並以羅東代表物創作，製成郵局標準明信片規格都...

花蓮各宗教祈福遶境28日展開 集合各宗教之力庇佑花蓮

花蓮縣「各宗教祭天祈福暨遶境」活動將於11月28日至12月5日舉行，各鄉鎮市遶境、定點祈福、普度法會等陸續舉行。花蓮港天...

張惠妹跨年回台東開唱 公路局補助200萬接駁疏運經費

張惠妹宣布今年年底在台東市海濱公園舉辦免費跨年演唱會，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，交通運輸更將是一大考驗，台東縣政府日前...

宜蘭21家優質業者 獲綠色標章

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣府為提升遊憩品質，每年由產官學及專家評選優質場家，今年縣府委由財團法人蘭陽農業...

反地熱探勘 紅葉部落花縣府抗議

花蓮首件地熱開發案在萬榮鄉紅葉部落，族人因不滿開發公司與地方政府，未經部落同意開發，昨到縣府前抗議，並由建設處長鄧子榆代...

台23線邊坡落石 林佳龍允改善

立委劉櫂豪昨偕交通部長林佳龍在台東視察交通建設，也關注東河鄉泰源地區台23線邊坡落石問題，將編列約2千萬經費改善邊坡，並...

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

資深演員陳淑芳拍戲63年，在81歲時成為金馬獎最佳女主角、女配角雙料得主。基隆市警局資訊科長簡達人在臉書貼文「九份之光」...

宜蘭21家優質業者獲「綠色標章」好上加好政府掛保證

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣政府為提升各休區的遊憩服務品質，每年由產官學界專家評選優質場家，今年更進一步邁...

消防隊員沒吃的便當不再當廚餘 留著溫暖獨居長者的胃

基隆市消防局信二分隊午、晚餐開伙打便當，若有隊員用餐時間出勤或公出開會，多餘的便當過去當成廚餘。有隊員覺得可惜，在與當地中正區德義里長張建源...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。