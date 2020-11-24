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稀有冬候鳥白額雁現身花蓮溪出海口 歷年最多

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮溪出海口近日出現在中國被列為保育動物的「白額雁」，數量約有5隻，是歷年來同時出現數量最多的一次，吸引不少鳥友冒雨拍攝。

鍾姓鳥類攝影愛好者說，上周五就有鳥友在花蓮溪出海口發現白額雁身影，是花蓮少見的稀有鳥類，停留至今已有8天時間，不少鳥友專程前往拍攝，即便最近陰雨綿綿，也不影響鳥友們拍攝的熱情。

白額雁體型外觀近似鵝，全身體羽灰褐色，腹部是白色，有明顯的橫斑紋，特徵是嘴巴淡紅色、靠近臉部是白色，在台灣鳥類網路圖鑑歸類為稀有冬候鳥，以綠色植物的莖葉和種子為食，在墾丁龍鑾潭、嘉義東石鄉、宜蘭及花蓮溪出海口等地有發現牠們的蹤影。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，白額雁雖在全球數量不算少，但在台灣屬於稀有鳥類，近2年有增加的趨勢，花蓮去年10月及今年3月分別被鳥友記錄到1隻，這次出現的5隻是數量最多的一次。

劉國棟說，溪口濕地顧好，才能有較多的機會看到豐富的鳥類，花蓮溪口濕地在各界努力保護下，前來過境停留的候鳥數量及種類愈來愈多，呼籲前來拍攝的鳥友們，盡量不要干擾牠們。

濕地 嘉義

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