基市八堵抽水站導入智慧監測 保障20萬戶用水

在相關單位合作下，基隆市八堵抽水站率先導入智慧化服務，透過推播監測異常訊息，阻截汙染水體進入淨水廠。市長林右昌今天說，這讓基隆、汐止20萬家戶民生用水安全更有保障。

基隆市長林右昌在市務會議後記者會表示，利用科技裝置在基隆河水源即時監測，確保進水廠的安全及潔淨度，這次先導計畫相當成功，感謝財團法人資訊工業策進會與台灣自來水公司的合作，未來這項計畫還要推廣到全國12個區處。

基隆市政府指出，新山給水廠供應基隆、汐止地區民生用水，給水廠80%的原水來自八堵抽水站抽取基隆河水供應，而基隆河上游綿長，流經人口密集區，沿岸的工業汙水及民生汙水管線有可能汙染下游八堵抽水站截取的原水，讓民生用水安全受到威脅。

在資策會協助下，將現有抽水站儀器檢測導入智慧化，並增加水中油汙染監測項目，並整合歷史紀錄、事件設定管理、LINE群組推播等服務，一旦監測到汙染，管理單位可在手機收到LINE群組推播訊息，從傳統的定時巡檢發現汙染，精進到汙染事件觸發即時通知。

資策會表示，相關檢測數據會在第一時間與基隆市政府同步掌控，一旦監測水質出現異狀，由基隆市環保局透過即時監測數據，分析可能的汙染事業，立即派員到場稽查，縮短汙染查證時間，維護市民用水品質及安全。