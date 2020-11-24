羅東鎮辦明信片徵集 總獎金20萬元還有IPhone 12手機

羅東鎮公所舉辦明信片徵集活動，不限資格、創作方式，只要主題符合「嗨！老懂」，並以羅東代表物創作，製成郵局標準明信片規格都能報名，總獎金有20萬元以及最新款IPhone 12手機，活動報名至12月15日止。

羅東舊名「老董」，發音源自宜蘭平埔族「噶瑪蘭族」語音，後來才演變成今羅東地名，人口排名宜蘭第二，因早期木業興盛，是宜蘭縣的商業重鎮；為了邀請創作者紀錄屬於羅東的風土民情，鎮公所舉辦這次明信片徵集活動。

鎮公所指出，明信片是早期交通不發達時代，人們認知世界的途徑之一，例如出國旅遊，入目所及的建築、美食、街頭喧囂，透過一張一張的明信片構築城市印象，這次舉辦的徵集活動，創作不限格式，只要符合羅東生活日常、城市風貌、四季風情等，都可以報名。

同時，為了不善使用電腦繪圖的參賽者，活動另外設立「經典獎」，開放民眾索取郵局標準明信片進行創作，手寫完報名表與授權書後親送或郵寄至主辦單位，主辦單位將會在收到後協助繕打與掃描。

另外，活動還有「人氣獎」，12月20至25日，到「羅東鎮觀光發展所臉書」票選出心目中最能代表羅東的城市明信片，獲得讚數最多的作品，創作者可獲得最新款iPhone12 64G手機。