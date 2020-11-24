花蓮各宗教祈福遶境28日展開 集合各宗教之力庇佑花蓮

花蓮縣「各宗教祭天祈福暨遶境」活動將於11月28日至12月5日舉行，各鄉鎮市遶境、定點祈福、普度法會等陸續舉行。花蓮港天宮湄洲大媽及雲林北港朝天宮媽祖也將雙后齊巡，是300年來頭一遭。不只如此，12月開始有結合宗教與文化的「幸福耶誕城」系列活動，結合各宗教力量，一起為花蓮祈福。

各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動，今年邁入第11年，活動期間包含佛、道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列活動、原住民祖靈敬拜及一貫道誦經祈福等，提供不同信仰的民眾心靈慰藉。

縣府今天公布活動內容，11月28日開幕、12月5日閉幕都在花蓮德興小巨蛋。開幕當天下午1時30分開放入場，有開幕表演、各宗教祭祀儀典，也準備壽桃分送民眾吃平安。12月5日閉幕則有謝天典禮，提供平安祈福米，讓現場民眾領取，民眾也可索取祈福卡片，寫上願望後貼在現場的祈福牆。

縣府表示，為慶祝遶境圓滿完成，12月5日在花蓮市六期重劃區辦理遶境晚會，有宮廟慶典、Coming True Fire Group（即將成真火舞團）表演；也有擲筊比賽，有Gogoro電動機車、IPhone等大獎。

此外，有花蓮朝天宮邀請雲林北港朝天宮媽祖，12月11日到13日東巡花蓮，「雙媽會」車隊從北到南遶境，也安排前往0206大地震倒塌的雲翠大樓原址，撫慰人心。

「人安了，心就安了」縣長徐榛蔚說，歲末是感恩的季節，除了遶境、祈福、法會等，由美崙浸信會與縣府共同主辦的幸褔耶誕城系列活動，也將於12月5日至24日舉行。

幸福耶誕城系列從美崙地區開始，將在縣府前的石雕公園搭起全縣最耀眼的聖誕樹、還有歐風市集；白燈塔公園及美崙浸信會的耶誕光雕秀、花蓮市吉林路耶誕大道、南區耶誕市集等系列主題活動，歡迎所有民眾一同來為花蓮祈福。