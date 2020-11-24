台東127家環保旅店 旅客住宿要自備盥洗用具

台東已有127家旅館業者加入環保旅店，旅客入住時不提供一次性消耗品，甚至連礦泉水也沒有，業者呼籲，旅客訂房或入住前要確認是否環保旅店，免得造成不愉快。

年底藝人阿妹將返鄉回台東舉辦跨年演唱會，台東旅宿幾乎客滿，業者特別提醒旅客入住前要先確定是否環保旅店。

台東縣政府環保局今天表示，台東今年新增3間民宿通過環保署環保旅館標章認證，台東目前已有127家環保旅店，其中更有5家業者提供的服務，例如電器用品設備取得「服務業環保標章」，這個標章全國僅39家，台東就有5家。

環保局指出，環保旅店使用具有環保標章家電用品、使用玻璃杯或瓷杯取代一次性產品消耗品，續住不更換一次床單及不提供一次性沐浴用品；甚至有民宿業發揮巧思，以精美小卡片和貼心標語，隨處叮嚀入住房客隨手關電源、做好垃圾分類及重複使用盥洗用具，從小地方導入綠色生活觀念，讓遊客養成隨手做環保的習慣。

林姓民宿業者呼籲旅客，訂房前要看清是否環保旅店，不要等入住時發現沒盥洗用具而發生不愉快。他說，有一次客人入住其民宿時發現沒有毛巾、盥洗用具，當場發飆，狠狠地修理他一頓，結果取消住宿，搞得雙方都不愉快。

環保局鼓勵旅館業者一同推廣低碳綠色生活，友善環境，讓旅客在遊玩同時亦能兼具環保行動，展現時尚綠色行為，讓低碳樂活、悠活台東的綠色輕旅遊邁進一大步。