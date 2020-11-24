快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張惠妹跨年回台東開唱 公路局補助200萬接駁疏運經費

聯合報 / 記者潘欣中／台東即時報導
台東籍立委劉櫂豪（右）向公路總局許鉦漳局長爭取縣提出的台東跨年演唱會交通行銷宣傳計畫，公路總局原則同意補助200萬元。圖／劉櫂豪辦公室提供
台東籍立委劉櫂豪（右）向公路總局許鉦漳局長爭取縣提出的台東跨年演唱會交通行銷宣傳計畫，公路總局原則同意補助200萬元。圖／劉櫂豪辦公室提供

張惠妹宣布今年年底在台東市海濱公園舉辦免費跨年演唱會，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，交通運輸更將是一大考驗，台東縣政府日前擬訂「109年度台東跨年演唱會交通行銷宣傳計畫」向公路總局申請補助，立委劉櫂豪特向公路總局許鉦漳局長爭取，公路總局原則同意補助200萬元，由縣府再報修正計畫辦理。

2年未登上跨年舞台張惠妹，上月透過官方臉書宣布，這次的演唱會將會把a MEI「Star世界巡迴演唱會」、「阿密特首次世界巡迴演唱會」、「Ameizing世界巡迴演唱會」和「烏托邦世界巡城演唱會」這4場橫跨2007~2017、在全球巡演接近300場的演唱會精華，一口氣「聯名」在這次的台東場演出；她並說：「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」

劉櫂豪表示，由於張惠妹對外宣布今年的跨年活動將於台東舉辦跨年演唱會，造成各界轟動，台東地區的旅宿飯店幾乎被預訂一空，屆時交通運輸更是一大考驗；他特別要求交通部應研擬相關的配套以因應，配合地方將該活動的觀光效益做到最大，也希望未來交通部能結合民間的資源，配合地方政府規畫更好的觀光活動，促進地方發展。

他說，因應張惠妹台東跨年演唱會，縣府11月9日擬訂「109年度台東跨年演唱會交通行銷宣傳計畫」向公路總局申請補助，規畫於12月31日當天針對公共運輸轉運提供接駁，主要在台東火車站、台東航空站以及台東轉運站預計提供約100車次接駁疏運，公路局原則同意補助200萬元，請台東縣府再報修正計畫辦理。

張惠妹將在12月31日於家鄉台東「免費」開唱，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，。圖／取自官網
張惠妹將在12月31日於家鄉台東「免費」開唱，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，。圖／取自官網

台東 演唱會 跨年

延伸閱讀

「髮神」封刀兩年 無預警現身幸運兒驚呆「現省萬元」

蔡佩軒接棒張惠妹、頑童 代言手遊價碼「很滿意」

歌迷有福了！台灣大哥大宣布獨家數位直播張惠妹台東跨年演唱會

揭張惠妹老家跨年飆唱細節 安可有但書

相關新聞

花蓮各宗教祈福遶境28日展開 集合各宗教之力庇佑花蓮

花蓮縣「各宗教祭天祈福暨遶境」活動將於11月28日至12月5日舉行，各鄉鎮市遶境、定點祈福、普度法會等陸續舉行。花蓮港天...

張惠妹跨年回台東開唱 公路局補助200萬接駁疏運經費

張惠妹宣布今年年底在台東市海濱公園舉辦免費跨年演唱會，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，交通運輸更將是一大考驗，台東縣政府日前...

宜蘭21家優質業者 獲綠色標章

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣府為提升遊憩品質，每年由產官學及專家評選優質場家，今年縣府委由財團法人蘭陽農業...

反地熱探勘 紅葉部落花縣府抗議

花蓮首件地熱開發案在萬榮鄉紅葉部落，族人因不滿開發公司與地方政府，未經部落同意開發，昨到縣府前抗議，並由建設處長鄧子榆代...

台23線邊坡落石 林佳龍允改善

立委劉櫂豪昨偕交通部長林佳龍在台東視察交通建設，也關注東河鄉泰源地區台23線邊坡落石問題，將編列約2千萬經費改善邊坡，並...

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

資深演員陳淑芳拍戲63年，在81歲時成為金馬獎最佳女主角、女配角雙料得主。基隆市警局資訊科長簡達人在臉書貼文「九份之光」...

宜蘭21家優質業者獲「綠色標章」好上加好政府掛保證

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣政府為提升各休區的遊憩服務品質，每年由產官學界專家評選優質場家，今年更進一步邁...

消防隊員沒吃的便當不再當廚餘 留著溫暖獨居長者的胃

基隆市消防局信二分隊午、晚餐開伙打便當，若有隊員用餐時間出勤或公出開會，多餘的便當過去當成廚餘。有隊員覺得可惜，在與當地中正區德義里長張建源...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。