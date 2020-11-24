張惠妹跨年回台東開唱 公路局補助200萬接駁疏運經費

張惠妹宣布今年年底在台東市海濱公園舉辦免費跨年演唱會，台東地區旅宿店已出現搶訂潮，交通運輸更將是一大考驗，台東縣政府日前擬訂「109年度台東跨年演唱會交通行銷宣傳計畫」向公路總局申請補助，立委劉櫂豪特向公路總局許鉦漳局長爭取，公路總局原則同意補助200萬元，由縣府再報修正計畫辦理。

2年未登上跨年舞台張惠妹，上月透過官方臉書宣布，這次的演唱會將會把a MEI「Star世界巡迴演唱會」、「阿密特首次世界巡迴演唱會」、「Ameizing世界巡迴演唱會」和「烏托邦世界巡城演唱會」這4場橫跨2007~2017、在全球巡演接近300場的演唱會精華，一口氣「聯名」在這次的台東場演出；她並說：「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」

劉櫂豪表示，由於張惠妹對外宣布今年的跨年活動將於台東舉辦跨年演唱會，造成各界轟動，台東地區的旅宿飯店幾乎被預訂一空，屆時交通運輸更是一大考驗；他特別要求交通部應研擬相關的配套以因應，配合地方將該活動的觀光效益做到最大，也希望未來交通部能結合民間的資源，配合地方政府規畫更好的觀光活動，促進地方發展。