花蓮垃圾掩埋場建車道 改善路面品質

花蓮市垃圾掩埋場因場地泥濘不堪，導致垃圾車容易卡住，進退不得，影響掩埋場整理運作。市公所向環保署爭取經費930萬元，施做環場車道、圍籬等，現已完工，市長魏嘉賢今天前往現勘。魏嘉賢表示，道路完工後可讓垃圾車進出更方便，圍籬也防止垃圾被風吹出場外，維護周遭環境清潔。

市公所指出，垃圾衛生掩埋場改善工程向環保署爭取經費補助，工程總經費為930萬元，施工內容包括水泥路面鋪設617.5公尺，以及新設圍籬658公尺。其中採用爐渣做為道路基底，兼顧環保及工程品質，爐渣總載運噸數達598噸。

魏嘉賢表示，爐渣來自事業廢棄物燃燒後的副產品，也符合再生利用的價值，這次工程將爐渣做為道路基底，上頭再灌混凝土，讓路面更加紮實得以載重負荷。這項工程不但是花蓮全縣首例，更發揮再生利用的價值。

魏嘉賢表示，環場道路施做後，可讓垃圾車進出時不再發生車輪陷入泥濘而必須救援；場區全設置圍籬，可以避免外入擅入，發生公安意外，也可以防止東北季風將場區內的垃圾吹出場外，避免造成汙染。