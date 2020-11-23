金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

資深演員陳淑芳拍戲63年，在81歲時成為金馬獎最佳女主角、女配角雙料得主。基隆市警局資訊科長簡達人在臉書貼文「九份之光」，難掩喜悅之情，因為陳淑芳正是他的表姊，還提及年幼時家境不好，當時經濟較寬裕的阿姨，曾讓陳淑芳送錢到他家的往事。

金馬獎得主21日揭曉，陳淑芳分以電影「孤味」、「親愛的房客」，拿下最佳女主角和最佳女配角，高齡創下光榮紀錄，傳為佳話。

陳淑芳的媽媽和簡達人的媽媽是親姊妹，陳淑芳是簡的表姊。簡達人以「九份之光」為題在臉書貼文，恭喜他的表姊陳淑芳勇奪金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎。

簡達人說，陳淑芳在同一年金馬獎贏得女主角、女配角雙料大獎，也是最高齡得獎者，都破金馬獎記錄，可以說是九份之光，也是鼓舞人心「活到老、學到老、做到老」的具體實例呈現。

簡達人還引用他的大哥多年前寫的「熊爺講故事（十三）」文章，提到三姨丈是九份挖到黃金致富的家族之一，據說簡的爸爸曾受三姨丈邀請去鑛區一次，「挖到黃金算你的，也就是請你吃紅」，相傳這是九份鑛區與親友交好的風俗。

簡的大哥在文中說，媽媽跟三姨媽感情很好，但他家雖然時常困頓，媽媽絕不會向三姐借錢，還說寧願去借高利貸也不開口，因為擔心影響親情。