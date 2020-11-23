快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

宜蘭21家優質業者獲「綠色標章」好上加好政府掛保證

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
拿下綠色標章的有朋會館，不僅是民宿，更大力行銷藝文活動。 記者戴永華／攝影
拿下綠色標章的有朋會館，不僅是民宿，更大力行銷藝文活動。 記者戴永華／攝影

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣政府為提升各休區的遊憩服務品質，每年由產官學界專家評選優質場家，今年更進一步邁向綠色優質，共有21家業者獲選，今天頒給「綠色標章」，期勉業者經營品質好上加好，提供遊客到宜蘭旅遊的選擇參考。

疫情期間，大家紛紛留在國內度假，為確保遊憩品質，縣政府今年委由財團法人蘭陽農業發展基金會舉辦綠色標章優質場家評選，分綠色驗體、綠色民宿、綠色餐飲及綠色露營四大類，共21家業者獲選，都是在各領域表現非常優秀的場家。

拿下綠色標章業者分別是「綠色體驗」大進休閒農業區發展協會、綠田農莊、芳岳茶園、耕堡休閒農場、梅花湖休閒農場、內山茶園、阿聰自然田、菌寶貝博物館、淇珍御果友善金棗園、大安藥園休閒農場、橘之鄉蜜餞形象館、童話村有機農場民宿、鵝山茶園。

「綠色住宿」光與影民宿、伊恬民宿、鄉間雅築民宿、筑園居民宿、水田屋民宿、有朋會館、風車花園城堡民宿。「綠色餐飲」樸豔辣椒美食文創館。「綠色露營」梅花湖休閒農場。

其中綠色體驗「橘之鄉蜜餞形象館」是國內第一家蜜餞觀光工廠，近年來轉型旅遊體驗，遊客來到這裡可以了解如何挑選好蜜餞、認識食品衛生安全，參加園區DIY體驗課程，寓教於樂。

「淇珍御果農場」是有機友善金棗園，除了拿下農委會第一屆全國永續善農獎，更連續三屆榮獲宜蘭黃金柑品質評鑑比賽冠軍，來一趟金棗果園巡禮，品嘗樹頭鮮美味與鮮採金棗樂趣。

今年唯一獲選綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」是辣椒全系列商品專家，將辣的饗宴多元化呈現，尤其苦茶油熬煮的剝皮辣椒，勁辣之餘還帶著香氣與潤澤，不同辣椒品種和泡製口味多樣。

綠色民宿部分，「有朋會館」不但是民宿也行銷文化，開放空間給藝文界免費辦展覽，園區生態景觀，讓人流連忘返；「鄉間雅築」是三合院民宿，提供遊客溫馨親切的服務品質，猶如回到家般的放鬆自在。

唯一獲選綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」是辣椒全系列商品專家，研發各式辣椒美食饗宴，多元化呈現給顧客。 記者戴永華／攝影
唯一獲選綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」是辣椒全系列商品專家，研發各式辣椒美食饗宴，多元化呈現給顧客。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣共有21家優質業者榮獲「綠色標章」，經營品質好上加好，由政府掛保證。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣共有21家優質業者榮獲「綠色標章」，經營品質好上加好，由政府掛保證。 記者戴永華／攝影
橘之鄉蜜餞形象館是國內第一家蜜餞觀光工廠，轉型綠色體驗，遊客了解如何挑選好蜜餞、認識食品衛生安全並參加DIY體驗，寓教於樂。 記者戴永華／攝影
橘之鄉蜜餞形象館是國內第一家蜜餞觀光工廠，轉型綠色體驗，遊客了解如何挑選好蜜餞、認識食品衛生安全並參加DIY體驗，寓教於樂。 記者戴永華／攝影

民宿 梅花湖

延伸閱讀

宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級

鰻苗價直直落！宜蘭沿海淘金客成疫情之下受害者

3對3／宜蘭縣長盃開放報名 台銀前鋒周暐宸為家鄉站台

台式桔梗民宿 日本開創新藍海

相關新聞

宜蘭21家優質業者獲「綠色標章」好上加好政府掛保證

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣政府為提升各休區的遊憩服務品質，每年由產官學界專家評選優質場家，今年更進一步邁...

消防隊員沒吃的便當不再當廚餘 留著溫暖獨居長者的胃

基隆市消防局信二分隊午、晚餐開伙打便當，若有隊員用餐時間出勤或公出開會，多餘的便當過去當成廚餘。有隊員覺得可惜，在與當地中正區德義里長張建源...

關山農會「米國學校」好美

台東關山鎮農會「米國學校」熱銷商品米乖乖享譽全國，建物也成為遊客拍照打卡新亮點。關山農會近期委託台東大學畢業藝術家王韻筑...

北方三島傳蓋離岸風電 林右昌反對

媒體報導外商有意在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島規畫海上風力發電場，消息傳出，有漁民質問「政府瘋了嗎？」也有學者認為不...

壯圍沙丘藝術節 竹編秀風的季節

第二屆「壯圍沙丘地景藝術節」昨在宜蘭沙丘旅遊服務園區登場，邀請11組國際及台灣團隊以「看見壯圍」為主題進行大地創作，藝術...

花蓮400智慧站牌 明年建置完成

花蓮縣政府提升鄉鎮公共運輸服務，爭取8千萬元經費，建置400座功能性智慧站牌，採電子螢幕呈現車班現況、乘車票價、路線圖資...

基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震

台灣飽受地震威脅，大樓抗震強度成為買家關注焦點。基隆東岸一處新建中的29樓大樓，發表基隆首見的「柱中柱」新施工法，指比傳...

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

離岸風電將從台灣西部沿岸發展到北海岸，基隆北方三島海域可能「長出」發電風機，消息傳出，漁民質問「政府瘋了嗎？」也有學者認...

台東關山鎮農會「米國學校」 彩色外觀令人驚豔

台東關山鎮農會「米國學校」熱銷食品米乖乖享譽全國，近來學校也成為縱谷地區遊客拍照打卡新亮點。學校近期委託台東大學畢業藝術...

花蓮打造交通智慧站牌 明年陸續完成400座

花蓮縣政府為提升鄉鎮公共運輸服務，爭取8000萬元經費，建置400座功能性智慧站牌，採用電子螢幕呈現車班現況、乘車票價、...

柯文哲台東行 民眾索簽名動作很有戲

台灣民眾黨拓展東部版圖，黨籍不分區立委邱臣遠今天在台東成立總服務處，黨主席、台北市長柯文哲到場揭牌、授旗。柯文哲表示，要...

熱門新聞

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

怎解決負債？ 陳其邁：不是喊發大財錢就掉下來

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震

金馬獎最佳女主角頒獎感動人 二林泥地排球賽竟上片尾

影／雲林小五男童手寫信引各界關心 企業家今起助學到高中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。