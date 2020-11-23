宜蘭21家優質業者獲「綠色標章」好上加好政府掛保證

宜蘭擁有全國數量最多的16個休閒農業區，縣政府為提升各休區的遊憩服務品質，每年由產官學界專家評選優質場家，今年更進一步邁向綠色優質，共有21家業者獲選，今天頒給「綠色標章」，期勉業者經營品質好上加好，提供遊客到宜蘭旅遊的選擇參考。

疫情期間，大家紛紛留在國內度假，為確保遊憩品質，縣政府今年委由財團法人蘭陽農業發展基金會舉辦綠色標章優質場家評選，分綠色驗體、綠色民宿、綠色餐飲及綠色露營四大類，共21家業者獲選，都是在各領域表現非常優秀的場家。

拿下綠色標章業者分別是「綠色體驗」大進休閒農業區發展協會、綠田農莊、芳岳茶園、耕堡休閒農場、梅花湖休閒農場、內山茶園、阿聰自然田、菌寶貝博物館、淇珍御果友善金棗園、大安藥園休閒農場、橘之鄉蜜餞形象館、童話村有機農場民宿、鵝山茶園。

「綠色住宿」光與影民宿、伊恬民宿、鄉間雅築民宿、筑園居民宿、水田屋民宿、有朋會館、風車花園城堡民宿。「綠色餐飲」樸豔辣椒美食文創館。「綠色露營」梅花湖休閒農場。

其中綠色體驗「橘之鄉蜜餞形象館」是國內第一家蜜餞觀光工廠，近年來轉型旅遊體驗，遊客來到這裡可以了解如何挑選好蜜餞、認識食品衛生安全，參加園區DIY體驗課程，寓教於樂。

「淇珍御果農場」是有機友善金棗園，除了拿下農委會第一屆全國永續善農獎，更連續三屆榮獲宜蘭黃金柑品質評鑑比賽冠軍，來一趟金棗果園巡禮，品嘗樹頭鮮美味與鮮採金棗樂趣。

今年唯一獲選綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」是辣椒全系列商品專家，將辣的饗宴多元化呈現，尤其苦茶油熬煮的剝皮辣椒，勁辣之餘還帶著香氣與潤澤，不同辣椒品種和泡製口味多樣。