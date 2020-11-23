基市消防出勤耽誤用餐 分享便當愛心助弱勢
基隆市消防局信二消防分隊隊員常因出勤耽誤用餐，為關懷弱勢，同仁發起將每餐未食用的便當分享給弱勢，希望能盡點棉薄之力，幫助需要的民眾。
基隆市消防局今天表示，信二消防分隊人員每日需出勤救災、救護及執行各項訓練勤務，經常超過用餐時間，每天約有3、4個便當未食用。隊員平日到民眾家中宣導防火時，發現有不少弱勢民眾需要幫助，因此同仁萌生發放愛心便當的想法。
隊員的想法也獲得信二消防分隊長黃軍緯認同，經黃軍緯與基市德義里長張建源聯繫，得知信二分隊附近有幾名獨居長者亟需協助，上週起試辦將愛心便當放置在廳舍一樓明顯處，並張貼「愛心便當置放區」紙條，讓需要的民眾能取用。
基隆市消防局長陳龍輝指出，愛心便當活動由分隊同仁主動發起，希望能避免浪費食物，而非刻意多製作便當提供弱勢，讓同仁能做公益也不會造成負擔，雖然愛心便當數量不多，但每天的小小力量，也能累積大大的愛心。
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