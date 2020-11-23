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花蓮紅葉部落反地熱探勘 縣府：要求業者與居民溝通

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府建設處長鄧子榆（左）接受抗議族人陳情書，表示要求業者與居民溝通。圖／民眾提供
花蓮縣政府建設處長鄧子榆（左）接受抗議族人陳情書，表示要求業者與居民溝通。圖／民眾提供

花蓮首件地熱開發案在萬榮鄉紅葉部落，族人因不滿開發公司與地方政府，未經部落同意開發，今天到縣政府前抗議，並由縣府建設處長鄧子榆代表接受陳情書。鄧子榆表示，業者現在僅是探勘，沒有施作開發工程，政府皆依法行事，仍要求業者與地方溝通。

廠商倍速羅德在6月依法申請在萬榮鄉私人土地鑿井探勘，但因夜間施工噪音及大型車輛機具占據部落道路，更以族人說明會簽到表當作同意書，引發族人不滿，今天約有30人在縣政府前抗議，表達立即停工訴求。

萬榮鄉紅葉部落反地熱自救聯盟會長陳相彤表示，自救會9月起陳情抗議多次，卻得不到回應，因此今天才到縣府抗議。他認為，地熱開發屬公共財，要經過部落同意才能開工，但是廠商倍速羅德將7月11日部落說明會的族人簽到表，當作同意書送交縣府，申請過關，根本是偽造文書

自救會派出5名代表向縣府遞交陳情書，建設處長鄧子榆代表接受陳情書。他說，廠商現階段只是鑿井探勘，並不是實質開發，但仍會要求業者和地方溝通。接下來會與相關各局處充分討論後，再跟自救會回覆，雖無法承諾明確時限，但一定會跟府會相關單位討論。

針對自救會提出疑似廠商偽造文書部分，縣警局長蔡丁賢表示，會責成管區鳳林分局進行偵辦，後續會再請族人配合調查。

花蓮紅葉部落反地熱探勘，今天到縣府抗議，要求停工。記者王思慧／攝影
花蓮紅葉部落反地熱探勘，今天到縣府抗議，要求停工。記者王思慧／攝影

自救會 情書 偽造文書

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