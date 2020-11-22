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基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震
台灣飽受地震威脅，大樓抗震強度成為買家關注焦點。基隆東岸一處新建中的29樓大樓，發表基隆首見的「柱中柱」新施工法，指比傳統工法更耐震，做為行銷賣點；所有柱中柱都會拍照，如同有「身分證」，強調安全更有保障。
基隆地區目前樓高超過100公尺的大樓原有2棟，建商目前在中正路原統一保齡球館興建的港都明珠大樓，樓高29層，地下4層，將是基隆第3棟超過百公尺的建築。
結構技師戴雲發表示，港都明珠大樓採用「Alfa Safe」柱中柱工法，不論耐震、防漏與安全都較傳統工法強，台灣已有數棟大樓使用這種工法，港都明珠大樓是基隆超高大樓中首度使用這種工法的建築。
戴雲發說，柱中柱施工法就是在方形的大樓柱子中，再放置圓形的鋼筋，加強柱子的耐震度，受力後就像是釣竿一樣，會灣曲但不會被折斷。這種施工法是經過國家地震局測試，比傳統施工法的柱子耐震度強一倍。
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