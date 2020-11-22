基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震

台灣飽受地震威脅，大樓抗震強度成為買家關注焦點。基隆東岸一處新建中的29樓大樓，發表基隆首見的「柱中柱」新施工法，指比傳統工法更耐震，做為行銷賣點；所有柱中柱都會拍照，如同有「身分證」，強調安全更有保障。

基隆地區目前樓高超過100公尺的大樓原有2棟，建商目前在中正路原統一保齡球館興建的港都明珠大樓，樓高29層，地下4層，將是基隆第3棟超過百公尺的建築。

結構技師戴雲發表示，港都明珠大樓採用「Alfa Safe」柱中柱工法，不論耐震、防漏與安全都較傳統工法強，台灣已有數棟大樓使用這種工法，港都明珠大樓是基隆超高大樓中首度使用這種工法的建築。