基隆國際身心障者日光隆家商登場 林右昌推廣平權理念

基隆市2020慶祝國際身心障礙者日活動今在光隆家商登場，主題為「平等融合、力量無限」，安排身心障礙者才藝演出，並表揚績優身心障礙服務人員、超額進用機關與友善職場廠商、身心障礙權益促進著色比賽得獎者。基隆各身障協會團體也在會場展示成員作品，宣導相關福利服務。

為了迎接12月3日國際身心障礙者日，基隆市政府籌辦系列活動，重頭戲進用身心障礙者成果發表會，今天在光隆家商登場。

林右昌說，基隆市的身心障礙朋友有2萬多人，佔總人口數5.8%左右。市府一直很關心、重視身心障礙朋友的福利過。過去大家覺得身心障礙的福利好像是「給予」，不過台灣社會在進步，現在則是認為相關福利從一種需要，而且是必要，也就是身心障礙朋友的「平權」觀念。

林右昌指出，身心障礙者權利公約（CRPD）的3大核心價值是公平的參與、機會的平等、權利的保障，希望透過今年的嘉年華會和民政、社政系統的活動場合儘量宣導，讓更多市民朋友能有共同的價值跟想法，也要讓下一代知道，社會就會更和諧，身心障礙朋友也能享有更公平的對待。

今天的活動安排9個身心障礙團體的演出，另有各社團靜態作品展示、生活體驗區與及心障礙福利服務。