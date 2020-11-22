阿公阿嬤感動走紅毯 一圓年輕夢想
花蓮年約70歲的張碧霞、邱梅玉年輕時困苦，沒有與另一半走上紅毯的機會，育田基金會、鳳林北林三村社區發展協會為一圓長者的心願，舉辦「牽手圓夢計畫」活動，號召志工籌畫婚紗、創意手板，還請來專業化妝師，邀請2對銀髮族夫妻亮相走紅毯，現場氣氛溫馨感人。
育田基金會昨天舉辦「再青春期生活節」，超過300位阿公、阿嬤參與。除了穿婚紗走紅毯外，還有舞台表演、廚藝PK、長者的童玩競賽等。
鳳林北林三村社區發展協會理事長李美玲表示，之前得知阿嬤想走紅毯的心願，想到這幾年送走許多長輩，與其為長輩辦華麗的告別式，不如在生前為他們圓夢，於是招募願意投入活動服務的東華大學生，規畫婚禮活動並四處找贊助，邀請婚紗公司和化妝師幫忙，一起幫據點長輩們圓夢。
2對阿公阿嬤以新人之姿走上紅毯，接受育田基金會董事長杜秀姬的證婚，阿嬤張碧霞說非常開心、幸福洋溢，雖然紅毯只走了10分鐘，卻是一路走來的幸福足跡。
育田基金會表示，未來持續與在地單位合作辦理課程，讓阿公阿嬤活出多采多姿的生活。同時招募宜蘭、桃園、花蓮地區的藝文課程講師，對於教導社區關懷據點長輩有興趣者，可透過「育田基金會」官網或臉書粉絲專頁洽詢。
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