北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

離岸風電將從台灣西部沿岸發展到北海岸，基隆北方三島海域可能「長出」發電風機，消息傳出，漁民質問「政府瘋了嗎？」也有學者認為不妥。基隆市長林右昌今天表態，北方三島都屬基隆市轄區，「想都別想，我反對！」

聯合報系19日報導，風力電商擬在新北、基隆外海開發3處風力發電場，地點接近彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼海域。漁民說，北方三島如台灣漁業命脈，是北部重要漁場，擔心風電蓋建下去，漁場就完了，堅決反對。

林右昌今天下午在臉書放上彭佳嶼、棉花嶼和花瓶嶼3張照片，並在貼文中說，北方三島海域擁有豐富的漁業及海洋資源，又是北部航運交通重要樞紐，外商想在這片海域規劃開發300多平方公里的海上風力發電，他之前從未聽聞，「想都別想，我反對」。

林右昌指出，彭佳嶼、棉花嶼和花瓶嶼是火山島嶼，都屬基隆市轄區。棉花嶼和花瓶嶼1996年已劃設成為野生動物保護區，彭佳嶼附近海域是黑潮支流與東海水團交會處，海底營養源及浮游生態相豐富，造就漁業資源多樣化。

北方三島除了是台灣北部重要漁場，鯖魚、大明蝦、飛魚卵、透抽等高經濟魚種，年產值約佔全台總產值2/3，也是基隆漁民賴以為生的漁場。北方三島還有著名火山地質景觀和珍貴稀有鳥類，也是侯鳥遷徙重要的繁殖過境中繼站。