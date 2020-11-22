台東關山鎮農會「米國學校」 彩色外觀令人驚豔

台東關山鎮農會「米國學校」熱銷食品米乖乖享譽全國，近來學校也成為縱谷地區遊客拍照打卡新亮點。學校近期委託台東大學畢業藝術家王韻筑參與改造外觀，彩繪加入台灣黑熊、藍鵲、花朵、蘑菇等元素，遊客眼睛一亮，彷彿進到大型藝術創作展場。

「色彩這麼鮮豔！想看不到它的存在很難！」來自嘉義的蔡姓遊客說，這麼大一幅圖騰彩繪，開車經過省道公路遠遠就看到豐富的色彩，想不停下來看也難，感覺有點像南迴的大武彩虹屋社區，但這裡彩繪面積更大、更鮮豔，很適合拍照打卡。

關山鎮農會米國學校早期建物外觀都只是灰色的水泥色調，給人死氣沉沉、硬梆梆的印象，加上隨著風吹日曬外觀已見斑駁，和內觀判若兩個世界。因此，農會委請東大學畢業的創作藝術家王韻筑再進行空間創作，希望帶來學校嶄新的風貌。

喜愛各國旅行的王韻筑，將旅行所見所聞加上在地的人文風情融入彩繪裡，她把台灣黑熊、台灣藍鵲，加上色彩繽紛的花朵、造型可愛的蘑菇群等元素加入創作，再搭配豐富鮮豔的色彩，讓整體創作更加鮮明活潑，整棟建築像被禮盒包裝紙包起來一樣，遊客來到米國學校都讚嘆不已。