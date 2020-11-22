花蓮打造交通智慧站牌 明年陸續完成400座

花蓮縣政府為提升鄉鎮公共運輸服務，爭取8000萬元經費，建置400座功能性智慧站牌，採用電子螢幕呈現車班現況、乘車票價、路線圖資訊等，並有中、英、日、韓、阿美族語字幕及語音。縣長徐榛蔚表示，在花東縱谷有240座智慧站牌、台11線160座，將於明年陸續完工，服務更多乘車遊客。

縣府今天舉辦「鯉魚潭智慧候車亭暨13鄉鎮特色地景智慧站牌」揭幕儀式。徐榛蔚指出，縣府從今年到2022年，分3年進行花蓮偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，今年執行花東基金372萬，花東縱谷國家風景區管理處代辦經費300萬，總核定672萬，完成建置鯉魚潭5座候車亭及13座符合各鄉鎮人文地景特色的智慧站牌。

先設置完成的候車亭及智慧站牌，每座耗資20萬元至60萬元不等，依照所在位置的環境特色，分別以貓頭鷹、紅面鴨、鯉魚、原住民文化及西瓜等圖騰意象。

徐榛蔚說，縣府在中央預算核定後，會逐步建置400座功能性智慧站牌，其中站牌設置地點跟13鄉鎮公所討論後，展現一鄉一特色，結合周邊人文地景，只要在智慧站牌上，就能知道該鄉鎮文化，也讓花蓮交通更便利友善。