柯文哲台東行 民眾索簽名動作很有戲

台灣民眾黨拓展東部版圖，黨籍不分區立委邱臣遠今天在台東成立總服務處，黨主席、台北市長柯文哲到場揭牌、授旗。柯文哲表示，要協助台東交通、觀光發展。

柯文哲表示，要解決台東問題，他看來就是交通和觀光，交通部分花蓮到台東公路要4線道，花東鐵路和南迴鐵路要雙軌，觀光部分要在地化、特色化，當作文化資產發揚光大。

他說，今天就是一個開始，代表民眾黨開始在台東發展，中央由邱臣遠來協助，地方則由總服務處來服務，做好中央與地方的連結，讓台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，共同努力往前進。

民眾黨不分區立委邱臣遠今天在台東市四維路上成立總服務處，除了柯文哲出席，地方上包括有金峰鄉長蔣爭光、海端鄉長，議員陳志峰、林參天和民間企業代表與會。

柯文哲人氣頗旺，不少民眾要求握手合影，甚至有民眾索討簽名時，眼神專注凝視柯文哲，彷彿見到偶像一樣，柯對於民眾要求來者不拒，展現親和力。