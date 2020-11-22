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柯文哲台東行 民眾索簽名動作很有戲
台灣民眾黨拓展東部版圖，黨籍不分區立委邱臣遠今天在台東成立總服務處，黨主席、台北市長柯文哲到場揭牌、授旗。柯文哲表示，要協助台東交通、觀光發展。
柯文哲表示，要解決台東問題，他看來就是交通和觀光，交通部分花蓮到台東公路要4線道，花東鐵路和南迴鐵路要雙軌，觀光部分要在地化、特色化，當作文化資產發揚光大。
他說，今天就是一個開始，代表民眾黨開始在台東發展，中央由邱臣遠來協助，地方則由總服務處來服務，做好中央與地方的連結，讓台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，共同努力往前進。
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在台東市四維路上成立總服務處，除了柯文哲出席，地方上包括有金峰鄉長蔣爭光、海端鄉長，議員陳志峰、林參天和民間企業代表與會。
柯文哲人氣頗旺，不少民眾要求握手合影，甚至有民眾索討簽名時，眼神專注凝視柯文哲，彷彿見到偶像一樣，柯對於民眾要求來者不拒，展現親和力。
地方政壇解讀，柯文哲此行積極拜會台東地方人士，就是為了2024選舉布局，先來試水溫、測人氣，搶攻後山選票意味濃厚。
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