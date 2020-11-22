親愛的房客金馬奪3金 導演決定基隆拍攝因想起父親爆淚

第57屆金馬獎昨晚圓滿落幕，主場景設定在基隆的「親愛的房客」不負眾望，勇奪3項大獎，莫子儀「最佳男主角」、陳淑芳「最佳女配角」及最佳原創電影音樂，消息傳來，讓大力協拍的市府團隊及市民都「與有榮焉」，市長林右昌表達祝賀之意。

日前，鄭有傑導演率陳淑芳及工作團隊到市府拜會，受到林右昌與觀光及城市行銷處長曾姿雯的熱烈歡迎。當時林右昌分享說，基隆真的是一個很有味道的城市，不只有鹹鹹的海風味，港口更搭載著人們悲歡離合的記憶，也是當年將各式文化迎進臺灣的地方，有著深厚的文化底蘊跟獨特的人文氛圍，這就是導演挑選基隆作為主場景的原因。

鄭有傑導演則聊到，在開拍之前自己原本沒有選定主場景要在哪，但當自己寫劇本寫到腸枯思竭之時，搭著火車來到基隆，漫步走上虎仔山地標公園，往下眺望著整個基隆港，看著許多船隻進出，就像在尋找一個可以靠岸的地方，竟想起了自己過世的父親而淚流不止，散步下山時就開始文思泉湧，決心要在基隆拍。

導演形容基隆，是一個有著遼闊港灣、柔情海水、房子在山坡上櫛比鱗次的都市，在這樣的一座城市拍攝，「直到現在，我都常跟同業推薦要來基隆拍攝」導演笑著說。

「親愛的房客」八成以上場景在基隆拍攝，讓更多人看見基隆的獨特樣貌，從港口、地標公園到街頭巷弄，都再再展現這座旁邊有山、中間是港，外面卻又有海這樣獨特城市的風貌，今晚林右昌親自為電影加油，在乖乖寫下「金馬必勝」。

市府在「魅力基隆」粉絲專頁(https://www.facebook.com/klcgamore) 辦理抽獎活動，邀請大家進戲院觀賞完電影後，也別忘了一起尋找電影中的基隆場景，按讚粉絲團並標記2名好友，分享並留言，就有機會抽得豐富好禮，活動至11月29日下午5時止。