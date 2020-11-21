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陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝
今晚金馬獎頒獎，國民阿嬤陳淑芳以「親愛的房客」拿下最佳女配獎，基隆市長林右昌非常高興，馬上在臉書狂賀，原因是這部「親愛的房客」，主要以基隆為背景，且以基隆為主要取景，陳淑芳日前才來基隆，和市長分享拍攝心得，讓市長很感動。
林右昌在臉書寫著「！！！狂賀！！！」，今晚你也和他一樣在看金馬獎嗎？他恭喜國民阿嬤陳淑芳Chen Shu-Fang以「親愛的房客」 中的高超演技奪下最佳女配角獎。
林右昌說，高齡81歲的她，日前和鄭有傑導演一起來到基隆和他分享拍攝心得，淑芳阿姨從銀幕裡到銀幕外，都給人無比的溫暖，她能將人生歷練全濃縮在演技裡，難怪收服所有評審。
林右昌希望這部以基隆為背景、並以基隆取景的「親愛的房客」 Dear Tenant今晚能繼續得大獎，「快和我一起集氣！」
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