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阿嬤手路菜晚間重現港口眷村味 高遠新村潮市集展風華

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
阿嬤手路菜重現港口眷村味，高遠新村潮市集夜間展風華。圖／基隆市政府提供
阿嬤手路菜重現港口眷村味，高遠新村潮市集夜間展風華。圖／基隆市政府提供

基隆中山區獲選為交通部觀光局2020小鎮漫遊經典小鎮，市府今晚在高遠新村辦潮市集，以「生活記憶」為主題，呈現往昔的眷村回憶，在地阿嬤大顯身手，端出滿滿一桌的碼頭菜色，阿嬤們都盛裝打扮，用辦喜事的態度讓大家體驗西岸港口的生活味。

市長林右昌今晚說，自己「是來給各位阿姨請的」，市府會慢慢推動西岸整體歷史廊帶及觀光振興發展，高遠新村過去是港務局宿舍，員工來自大江南北，因此「辦桌」的菜色也是來自各地的料理，感謝大家準備這麼豐富的佳餚。

林右昌表示，現在從基隆燈塔到白米甕尖的西岸步道第一期工程已經完成，可以銜接到白米甕炮台，接著第二期要銜接球仔山燈塔，以及聖安宮、高遠新村，當地港務局官舍也已完成發包，將在年底動工，進行整建及再利用，整個歷史廊帶非常有發展潛力，市府也會繼續努力，重現當地繁榮熱鬧景象。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯處長指出，今年中山區獲選為經典小鎮，市府首次於高遠新村舉辦一系列的市集體驗活動，將基隆西岸文史及觀光特色分享給大家。

觀銷處近期推出「基隆西看看」系列活動，結合基隆在地文史團隊「雞籠卡米諾」，推出不同主題的導覽遊程，分別有「沉靜漁村」、「碼頭小吃」、「西岸常民」、「仙洞聚落」及「高遠故事」等遊程，帶領民眾走進有如迷宮秘境的仙洞巖、拜訪寧靜的外木山漁村、品嘗道地的碼頭小吃，及走踏一座座位於山區的聚落村莊。

主題遊程分別上架於北北基好玩卡平台、Accupass平台及島內散步平台販售，可以感受基隆的多重面貌與歷史人文之美，也可以多多參加各場次遊程，體驗最真實的西岸常民生活。活動報名資訊請上https://www.accupass.com/event/2010270407562079177969

阿嬤手路菜重現港口眷村味，高遠新村潮市集夜間展風華。圖／基隆市政府提供
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阿嬤手路菜重現港口眷村味，高遠新村潮市集夜間展風華。圖／基隆市政府提供
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阿嬤手路菜重現港口眷村味，高遠新村潮市集夜間展風華。圖／基隆市政府提供
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基隆 碼頭 菜色

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