聯合盃作文大賽宜蘭區初賽表揚 得獎者下月進軍全國賽

第14屆聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽得獎者今天到縣府接受頒獎表揚，各組前5名及榮獲佳作學生，將於12月6日參加全國總決賽。縣長林姿妙表示，縣府一向很重視培養學生閱讀寫作能力，感謝聯合盃提供磨練書寫的競賽平台，期許活動辦得一年比一年好。

宜蘭區初賽上個月24日在復興國中舉行，全縣共1521名學生報名參加，比賽分成國小中年級組、國小高年級組、國中7年級組、國中8年級組、國中9年級組及高中職組，最後選出各組前5名及各30名佳作，共210名學生將前往新北市南山中學參加總決賽。

初賽得獎者今天到縣府接受表揚，活動先由阿寶基金會吳瑀承同學表揚木箱鼓，博得滿堂彩；各組前5名學生中，高中職組前幾名全由國立蘭陽女中拿下，非常不容易，蘭女校長曾璧光及復興國中校長康興國都出席會場給學生們鼓勵。

縣長林姿妙表示，今年比賽學生比去年增加200多人，感謝聯合報及家長支持每年給學生競賽的機會，鼓勵大家多練習培養興趣，透過優美的文字寫出漂亮文章。林姿妙更強調，教育經費不能省，這跟聯合報推動作文大賽宗旨是一樣的，縣府為鼓勵爸媽敢生小孩，提供中小學免費營養午餐及免書籍費，盼減經負擔。

聯合報發行展業部總經理方桃忠說，各組前5名受獎學生在所有參賽者的比例中不到2%，能脫穎而出都是非常優秀的，感謝縣府及家長支持這項全國賽事，聯合報會努力把活動愈辦愈好。

今天受獎學生分別是國小中年級組：南屏方羽岑、光復張劭瑜、光復李云葭、光復賴宗奇、光復黃珞韶；國小中年級組：中道雙語小學陳葳綺、黎明邱詠恩、黎明林冠妤、成功邱量、北成黃昱嘉。