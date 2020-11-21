基隆廟口夜市AI人流感測系統防疫 獲WCIT傑出貢獻獎

工研院運用AI人工智慧科技協助防疫，與基隆市政府及美國XR/AI新創公司AEMASS組成科技防疫團隊，在基隆廟口夜市布建全台灣第一座先進AI光達人流感測系統，作為智慧城市與防疫城市之設置，讓基隆市政府得以有效管控進出夜市之人潮、尖離峰人潮分析、有效掌握夜市人潮，昨獲得今年WCIT傑出貢獻獎首獎。

先進AI光達人流感測系統，是採用遠距高解析度掃描式量測，藉由量測與物體之相對距離，產生動態空間3D的數據點，分析人流動態結果。為因應防疫，市府因為新冠肺炎，今年分別在廟口夜市愛三路及愛四路口架設感測系統，於區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考。

AI光達人流感測系統應用在城市防疫，可提供區域人流監控服務外，透過科技應用提供更有效率之服務，未來可推動為活動數據統計、互動式服務與擴增實境應用。

世界資訊科技大會（World Congress on Information Technology, WCIT）被譽為資通訊界的奧林匹克大會，是由全球最大的ICT服務業組織—世界資訊科技與服務聯盟（WITSA）每年在不同國家舉辦，今年的WCIT於18到20日在馬來西亞檳城舉辦。

此次，基隆市政府勇奪素有「資通訊界的奧斯卡獎」稱譽「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」首獎，這是市府繼「2019 ASOCIO智慧城市獎」優勝獎後，再次獲得國際肯定。市府產發處長黃駿逸表示，未來基隆市將在現有基礎下，透過科技創新應用，提供市民更便利服務，打造基隆成為智慧城市。

今年度的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」共有9個獎項，全球共有129個提案進入複審，而台灣獲得七個獎項，分別為4件首獎、2件第二名、1件佳作，表現亮眼。（影片由市府提供）