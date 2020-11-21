鰻苗價直直落！宜蘭沿海淘金客成疫情之下受害者

宜蘭沿海11月1日起開放捕撈鰻苗，但今年受新冠肺炎疫情影響，日本鰻魚餐廳消費力萎縮，成鰻銷路受阻，連帶影響鰻苗收購價，今年11月以來，岸邊收購價約30元上下，加上苗況差，量少、價差，捕苗人數銳減，每年秋冬沿海上演的「淘金潮」，今年成絕響。

鰻苗捕撈季為每年11月至隔年2月，白色鰻苗在漁民口中稱為「白金」，價高時1尾動輒百元起跳，幸運者一晚撈近萬元不成問題；宜蘭沿海因容易捕撈鰻苗，每年秋冬都有外縣市漁民來此淘金，壯圍鄉東港、公館及蘭陽溪口，矗立多座蒙古包，趁夜下海拚經濟。

不過，今年開放捕撈鰻苗以來，苗價未見起色，岸邊收購價在30元上下徘徊，一度觸底剩25元，與去年最高120元相比，苗價只剩5分之1，加上沿岸苗況不穩，下海整夜不見得撈得到，量少、價跌，宜蘭沿海「淘金潮」，今年成絕響。

為何苗價差？宜蘭一名中盤鰻苗商指出，全球成鰻最大市場在日本，但今年受疫情影響，餐廳生意銳減，成鰻無處販售「供過於求」，連帶影響苗價。

另外，鰻苗多寡視氣候、流水而定，並非每年都有良好苗況，以今年來說，全宜蘭至今也僅捕獲200公斤，約100萬尾，除了岸邊捕苗人減少，連漁船都寧願「休兵」，不願賠本出海。

該名盤商比較今年、去年鰻苗捕獲量以及價格，若以今年捕獲量來說，1尾鰻苗應可創下100元以上高價，但無奈受到新冠肺炎影響，苗價大打折扣。鰻苗收購為現金買賣，他也憂心收購來的鰻苗會「供過於求」，影響最上游收購量。

在公家機關服務的張姓民眾，每年會與好友相約組團賺外快，今年因價格低落，索性「休兵」不下海。