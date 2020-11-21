聽新聞
test
0:00 / 0:00

鰻苗價直直落！宜蘭沿海淘金客成疫情之下受害者

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
被漁民稱為「白金」的鰻苗，今年價格相較去年差很大。記者張議晨/攝影。
被漁民稱為「白金」的鰻苗，今年價格相較去年差很大。記者張議晨/攝影。

宜蘭沿海11月1日起開放捕撈鰻苗，但今年受新冠肺炎疫情影響，日本鰻魚餐廳消費力萎縮，成鰻銷路受阻，連帶影響鰻苗收購價，今年11月以來，岸邊收購價約30元上下，加上苗況差，量少、價差，捕苗人數銳減，每年秋冬沿海上演的「淘金潮」，今年成絕響。

鰻苗捕撈季為每年11月至隔年2月，白色鰻苗在漁民口中稱為「白金」，價高時1尾動輒百元起跳，幸運者一晚撈近萬元不成問題；宜蘭沿海因容易捕撈鰻苗，每年秋冬都有外縣市漁民來此淘金，壯圍鄉東港、公館及蘭陽溪口，矗立多座蒙古包，趁夜下海拚經濟。

不過，今年開放捕撈鰻苗以來，苗價未見起色，岸邊收購價在30元上下徘徊，一度觸底剩25元，與去年最高120元相比，苗價只剩5分之1，加上沿岸苗況不穩，下海整夜不見得撈得到，量少、價跌，宜蘭沿海「淘金潮」，今年成絕響。

為何苗價差？宜蘭一名中盤鰻苗商指出，全球成鰻最大市場在日本，但今年受疫情影響，餐廳生意銳減，成鰻無處販售「供過於求」，連帶影響苗價。

另外，鰻苗多寡視氣候、流水而定，並非每年都有良好苗況，以今年來說，全宜蘭至今也僅捕獲200公斤，約100萬尾，除了岸邊捕苗人減少，連漁船都寧願「休兵」，不願賠本出海。

該名盤商比較今年、去年鰻苗捕獲量以及價格，若以今年捕獲量來說，1尾鰻苗應可創下100元以上高價，但無奈受到新冠肺炎影響，苗價大打折扣。鰻苗收購為現金買賣，他也憂心收購來的鰻苗會「供過於求」，影響最上游收購量。

在公家機關服務的張姓民眾，每年會與好友相約組團賺外快，今年因價格低落，索性「休兵」不下海。

他說，捕鰻苗是高危險行業，除非價格、數量有起色，他才會考慮下海，不然沒必要對賭，今年沿海蒙古包就很明顯少很多。

被漁民稱為「白金」的鰻苗，今年價格相較去年差很大。記者張議晨/攝影。
被漁民稱為「白金」的鰻苗，今年價格相較去年差很大。記者張議晨/攝影。

新冠肺炎 漁民 疫情

延伸閱讀

從育兒經聊到務農經 2個孩子的爸攜手創業做米產品

3對3／宜蘭縣長盃開放報名 台銀前鋒周暐宸為家鄉站台

宜蘭豪雨！ 新北花蓮大雨 北部及東北部稍涼

初冬來宜蘭泡湯 親子生態之旅真好玩

相關新聞

鰻苗價直直落！宜蘭沿海淘金客成疫情之下受害者

宜蘭沿海11月1日起開放捕撈鰻苗，但今年受新冠肺炎疫情影響，日本鰻魚餐廳消費力萎縮，成鰻銷路受阻，連帶影響鰻苗收購價，今...

淨灘限定！ 宜縣府發行「海洋貨幣」 減塑消費享優惠

宜蘭縣政府今天在蘇澳鎮岳明國小，舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募200多名民眾、夥伴商家共襄盛舉，縣府今有首度發行限量的「...

從育兒經聊到務農經 2個孩子的爸攜手創業做米產品

宜蘭稻農林文哲與青創夥伴洪尚睿，兩人因為接送孩子上、下學結識，林擁有化工背景，洪則具有行銷專長，兩人能力互補，利用三星行...

基隆將辦3對3電音籃球賽 結合電音接力演出8小時不斷電

基隆市政府與在地公益團體財團法人雨陽文教基金會、基隆家扶中心、基隆扶輪社、海洋大學合作，12月20日在海洋大學育樂館共同...

基隆本港漁產鯖魚、大頭蝦 山海饗宴委託行登場今報名

基隆市政府與農友、餐飲業者及經國管理學院合作推出的基隆山海產地餐桌第二場，12月12日晚上在基隆具有歷史記憶的委託行商圈...

富岡地質公園今揭牌 成台東第2處地質公園

繼「利吉惡地地質公園」後，台東地2處地質公園「東部海岸富岡地質公園」今天揭牌，成為全台擁有2處地質公園的縣市。東部海岸國...

回響／老人顧老人「還有幾年可等病床」

住在花蓮卓溪鄉崙山村、布農族71歲景大姐，不僅要照顧87歲重度失智母親，還需照護患中風、癲癇53歲同居人，等於是老人照顧...

社團臉譜／花蓮公益總會 為獨老蓋屋

花蓮縣同鄉公益總會由在地熱心人士組成，集結各方力量幫助地方弱勢。總幹事吳哲仲印象最深刻的善舉，是幫助住在豐濱的獨居72歲...

大湖將變調？ 宜縣府：嚴審開發

宜蘭縣政府「擬定大湖風景特定區細部計畫」，允許在大湖邊興建約7層樓高的觀光旅館、民宿、餐廳，若3年內加速開發，還有容積獎...

南島美術獎啟動 11藝術家駐地台東創作

「2020南島國際美術獎」昨在台東美術館啟動，縣府邀請11名參展藝術家分享個人過往創作脈絡與在台東駐地的創作計畫，縣長饒...

基隆績優長照員 從被排斥到指定

基隆市長林右昌及衛福部長照司科長黃千芬、副議長林沛祥分別表揚4類12名熱忱服務績優長照人員，其中士林靈糧堂個管員杜家儀三...

台東嘉明湖基地台開通了！ 嚮導3350公尺首次視訊！

為貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，中央今年8月在台東嘉明湖國家步道6公里處施工架設基地台，歷經3個月的時...

熱門新聞

昔護陳幸妤的南港女里長過世 陳水扁專程北上拈香悼念

中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

王浩宇罷免案 明年1月16日投票

影／6歲童耶誕心願：想要溫暖被子 冬天就不怕感冒

台東嘉明湖基地台開通了！ 嚮導3350公尺首次視訊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。