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淨灘限定！ 宜縣府發行「海洋貨幣」 減塑消費享優惠

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府發行海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府發行海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今天在蘇澳鎮岳明國小，舉辦小燕鷗巡守淨灘活動，招募200多名民眾、夥伴商家共襄盛舉，縣府今有首度發行限量的「海洋貨幣」，可持貨幣至減塑商家消費享優惠。

每年4至8月是小燕鷗繁殖季節，宜蘭海岸線沙灘都可以看到小燕鷗哺育身影，因此縣府號召民眾參與淨灘，幫小燕鷗打造乾淨的「產房」。

今上午縣府在岳明國小舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，活動結束後可持撿拾的垃圾，現場兌換限量發行的小燕鷗海洋貨幣，同時也與在地業者合作成為「夥伴商家」，店內將不主動提供一次性塑料用品、主要包材無塑化、提供或鼓勵民眾自備環保袋等實踐減塑行動，持海洋貨幣可以享受優惠。

目前已有無尾港文教促進會、大鯖魚夢工廠、奇麗灣珍奶文化館、喫麥兒手作西點、初本丸飯糰專賣店、女兒熱狗、蘇澳KPI、蘇澳服務區全家商場、摩斯漢堡蘇澳服務區店、登義漢方生活、阿吉揍胖、叄三SanSan、諾貝爾食品、手信坊、雅培米提、富美食堂、原牛牛肉麵、咖啡伴、橘之鄉、阿默兒手工鞋、猴本舖等商家參與。

縣府指出，海洋貨幣是今淨灘限定，透過活動讓參與者看見人類生活帶來的各種汙染，進而反思環保減塑觀念，預計明年將繼續舉辦淨灘活動及招募夥伴，

宜蘭縣政府發行海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府發行海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天舉辦淨灘，活動結束後可以獲得限量的海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天舉辦淨灘，活動結束後可以獲得限量的海洋貨幣，持貨幣至減塑商家消費，可以享有優惠。圖／宜蘭縣政府提供

淨灘 蘇澳 巡守

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