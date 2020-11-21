從育兒經聊到務農經 2個孩子的爸攜手創業做米產品

宜蘭稻農林文哲與青創夥伴洪尚睿，兩人因為接送孩子上、下學結識，林擁有化工背景，洪則具有行銷專長，兩人能力互補，利用三星行健米米糠及三星美人湯，開發能用於各類膚質的「米面膜」產品；林文哲40歲以後創業圓夢，過程雖然辛苦，但期許以自有品牌，為稻米賦予更高的附加價值。

45歲的林文哲是土生土長宜蘭人，研究所畢業後在外縣市傳產工廠服務，38歲因父親年歲已高，選擇返鄉種稻，2017年獲選模範農民，洪尚睿則是脫離台北來到宜蘭生活的「脫北者」，兩人因孩子就讀同所幼稚園結識，從育兒經聊到務農經，最後攜手成為創業夥伴。

林文哲說，他本身就有化工碩士背景，在外工作多年選擇回家從農，但宜蘭水稻1年僅1獲，他認為三星有機米營養價值豐富，應可以擴大應用，於是利用化工專才，投入米糠發酵研究，開發米面膜，以及用米糠、碳酸氫鈉泉發酵的米泉釀，嘗試打開通路。

至於為何選米？林文哲說，他們家世代種稻，米又含有豐富營養素，實驗室驗證保濕效果高，而且宜蘭有機米耕作面積多，原物料取得有保障，也是希望走出不同路線，讓消費者看到米的潛藏價值。

林文哲有技術，洪尚睿則有行銷長才，兩人專才互補，打出自有品牌「米泉釀」；林文哲41歲以後創業，他形容過程就像在「圓夢」。他說，創業是他的夢想，但畢業後工作很難有機會築夢，直到回到宜蘭務農，親近土地，希望務農可以帶來更好生活，才有機會實踐自己品牌夢。

宜蘭青創團隊「金魚厝邊」獲經濟部中小企業處支持，今年邀請20組青創團隊參與，經3個多月企業培訓、募資及產品開發，最後精選7組青創隊伍，有影像工作室、農產加工等，目前有4支青創隊伍成立公司，完成創業夢。