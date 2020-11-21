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基隆將辦3對3電音籃球賽 結合電音接力演出8小時不斷電

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供

基隆市政府與在地公益團體財團法人雨陽文教基金會、基隆家扶中心、基隆扶輪社、海洋大學合作，12月20日在海洋大學育樂館共同舉辦「第三屆PRIDE盃公益電音3vs3籃球賽」活動，此次活動跳脫傳統框架，結合時下最流行的電音元素，舞台區特別規畫數名專業DJ，接力演出8小時不斷電。

發起人林沛祥副議長表示，前兩屆PRIDE盃公益籃球賽報名踴躍，短短幾天就報名額滿，因此經過評估後於今年第三屆PRIDE盃公益籃球賽擴大舉辦，除了增加報名隊伍總數外，還增加了電音表演與公益市集等元素，希望能讓更多人一同投入公益活動中，即使不會打籃球，也歡迎到現場來看精彩的表演。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯昨記者會表示，8月有FIBA認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽就在基隆海洋廣場舉行，讓其他國家看到基隆的活力與港口的美，期望未來與在地團體間能有更多合作、互動，透過公益結合大型活動行銷基隆。

這次公益籃球賽為3對3賽制，分為國中、高中及大專組各24隊進行比賽，各組分別取前三名共12個獎項，獎品市值高達5萬元！表演，舞台區更特別規劃數名專業DJ，接力演出8小時不斷電，，並由家扶中心於現場擺攤，販售活動限量周邊商品，另現場還有投籃機趣味比賽，將送出400份精美小禮物，歡迎青年學子踴躍組隊報名參加。

基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供
基隆將辦3對3籃球賽，結合電音趴接力演出8小時不斷電。圖／基隆市政府提供

基隆 家扶中心 海洋大學

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